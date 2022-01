Aquestes seran les 10 observacions astronòmiques més importants de l'any

Grans esdeveniments còsmics ens esperen aquest 2022 / @CP





El 2022 ve amb moltes sorpreses pel que fa a observacions astronòmiques: Aquest any podrem gaudir de grans esdeveniments còsmics que ens acostaran una mica més a l'espai.





Els esdeveniments astronòmics els protagonitzaran el Sol, la Lluna, els planetes del nostre Sistema solar i els cossos celestes que ens visiten. El calendari començarà al febrer i es prolongarà fins al desembre.





VENUS, EL PLANETA MÉS BRILLANT





Al febrer, Venus, el més brillant de tots els planetes adornarà el cel matutí abans de l'alba, mostrant la llum reflectida pel Sol. Aquest planeta assolirà la seva brillantor més gran el 13 de febrer i podrem veure la seva lluminositat amb binoculars o telescopis.





ES PODRÀ VEURE UN COMETA A SIMPLE VISTA?





El cometa C/2021 O3 (PanSTARRS) passarà a 42,8 milions de quilòmetres del Sol el 21 d'abril i possiblement podria il·luminar-se fins a la quarta magnitud, prou per observar-ho a simple vista. Això passarà diversos dies i es podrà veure al cel durant l'última setmana d'abril fins a principis de maig. Si és visible, estarà sota el cel de l'oest-nord-oest poc després de la posta de sol.





ECLIPSI PARCIAL DE SOL A SUDAMÈRICA





El 30 d'abril vinent el con d'ombra fosca de la Lluna, des d'on es pot veure un eclipsi total, es perdrà per complet de la Terra, passant aproximadament a 750 milles (1200 km) per sota del Pol Sud. Però l'ombra exterior de la Lluna, o penombra, “tocarà” una part de l'hemisferi sud, cosa que resultarà un eclipsi parcial que serà visible a diferents graus a prop de la posta de sol a través d'una franja de l'Oceà Pacífic Sud i porcions sud i oest de Sud-amèrica, inclosos Xile, Argentina, Uruguai, el sud de Perú, el sud de Bolívia, l'oest de Paraguai i una petita porció de Brasil.





No obstant això, l'eclipsi més gran tindrà lloc sobre l'Oceà Pacífic Sud, a 480 km al nord-oest del Complex Yelcho, una Base de Recerca Antàrtica Xilena a South Bay, Illa Doumer.





La lluna, una de les grans protagonistes en aquests esdeveniments / @CP





ECLIPSI TOTAL DE LLUNA





Aquest esdeveniment està gairebé perfectament sincronitzat per ser gaudit des de la major part de les Amèriques. La Lluna s'eclipsarà per complet i obtindrà aquest color vermellós característic dels eclipsis totals. A l'altra banda de l'Oceà Atlàntic, la posada de la Lluna intervindrà a gran part d'Àfrica i Europa amb una durada d'una hora i 24 minuts .





PLUJA D'ESTRELES





L'esdeveniment celestial més dramàtic del 2022 podria passar durant les hores nocturnes del 30 al 31 de maig per a gran part d'Amèrica del Nord, quan el nostre planeta travessi un dens núvol de meteoroides expulsats per la fractura del nucli d'un petit estel (73P / Schwassmann -Wachmann 3).

Aquesta interacció còsmica inusual potser podria resultar en una sorprenent, encara que breu, exhibició de meteors de moviment lent, coneguts popularment com a “estrelles fugaces”.





CINC PLANETES ALINEATS





Els cinc planetes que podem veure a primera vista donaran un espectacle únic per a la Terra: Seran visibles simultàniament, disposats en una línia que abastarà el cel crepuscular matutí de l'est i sud-est durant les darreres dues setmanes de juny. Però el que encara és més sorprenent, és que tots estaran alineats en el seu ordre correcte des del Sol: Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn.

La Lluna visitarà cada planeta en matins específics: Saturn el 18 de juny ; Júpiter el 21 de juny ; Mart el 22 de juny; Venus el 26 de juny i Mercuri el 27 de juny.





LA LLUNA PLENA MÉS GRAN DE L'ANY





El 13 de juliol, la col · loquialment coneguda com a " superlluna " es veurà més gran a les 2:38 pm i 9 hores i 37 minuts abans arribarà al punt més proper a la Terra el 2022 a una distància de 357.264 km.





Eclipsi solar / @CP





ECLIPSI PARCIAL DE SOL





El 25 d'octubre tindrà lloc un altre eclipsi parcial de Sol. L'ombra de la Lluna caurà principalment sobre les regions polars del nord de la Terra i serà visible des d'una part oriental de Groenlàndia i tota Islàndia, així com la major part d'Europa (excepte Portugal i les parts occidental i sud d'Espanya), el nord-est d'Àfrica i en major mesura en gran part d'Àsia occidental i central. L'eclipsi més gran, amb gairebé set vuitens del diàmetre del sol ocult, passarà al capvespre local sobre la plana de Sibèria Occidental prop de la ciutat russa de Nizhnevertovsk .





ECLIPSI TOTAL DE LLUNA





Passarà el 8 de novembre i s'observarà millor a la meitat occidental d'Amèrica del Nord, les illes hawaianes, l'est d'Àsia, Indonèsia, Nova Zelanda i la meitat oriental d'Austràlia. La totalitat serà inusualment llarga, amb una durada duna hora i 25 minuts. Per tant, podríem esperar un eclipsi moderadament fosc, possiblement amb un to marró a la part inferior de la lluna, en contrast amb una vora superior vermella rogenca més brillant.





METERIS EN GEMÍNIDES





Finalment, el 13 i 14 de desembre podrem observar la pluja de meteors Gemínides, ara classificada com la millor de les pluges de meteors anuals. La Lluna minvant podria opacar la lluminositat de diversos meteors, encara que els més brillants podran ser observats a simple vista.