Els Globus d'or 2022 en crisi: aquest any no seran retransmesos

Els premis Globus d'or, en crisi / @CP





Com ja sabem, a Hollywood l'espectacle sempre ha de continuar. Aquesta matinada de diumenge a dilluns, en horari espanyol, es donaran a conèixer els guanyadors dels Globus d'Or. Uns guardons que van estar entre els preferits de la indústria, però que ara pateixen la seva pitjor crisi reputacional per falta de diversitat i les sospites de corrupció entre els organitzadors. Per primera vegada en 25 anys, la cadena de televisió NBC no els retransmetrà en directe pels escàndols revelats en una investigació periodística.





És per això, que els guanyadors es donaran a conèixer en un acte a porta tancada sense presentador, catifa vermella ni famosos.





Productors, estudis cinematogràfics i empreses de relacions públiques s'han sumat a un boicot en contra dels premis des que el febrer de l'any passat Los Angeles Times revelés que entre els 87 membres de l'associació no hi havia una sola persona de color. A partir d'aquell moment gegants de la indústria com Warner Bros, Amazon i Netflix van retirar el seu suport als guardons.







JAVIER BARDEM, ENTRE ELS NOMINATS





El poder del gos, de Jane Campion, parteix com una de les favorites en les categories de cinema al costat de la més recent cinta de Kenneth Brannagh, Belfast. Totes dues aspiren a set premis. Javier Bardem va aconseguir una nominació per la seva interpretació a la pel·lícula d'Aaron Sorkin sobre la parella de còmics Lucy Ball i Desi Arnaz, Being the Ricardos. Pedro Almodóvar i les seves Mares Paral·leles va ser seleccionat a la branca de pel·lícula de parla no anglesa al costat de l'italià Paolo Sorrentino. El compositor Alberto Iglesias també ha estat nominat pel seu treball a la cinta més recent del director manxec.





Per la seva banda, HBO encapçala les nominacions a les categories de televisió amb 15, cinc d'elles per a Succession. Netflix en té 17, però aquestes inclouen les nominacions als llargmetratges de Campion, No mires arriba, d'Adam McKay i Tick tick... Boom! La gran guanyadora dels Emmy, Ted Lasso, d'Apple, compta amb quatre nominacions igual que la segona temporada de The Morning Show, a la mateixa plataforma.