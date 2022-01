Baxi Manresa s'emporta un partit èpic a la pròrroga davant el Barça

Mirotic i Nigel Hayes se saluden | @EP





El Barça i el Manresa han protagonitzat un dels partits de la temporada. El conjunt blaugrana portava sense competir en partit oficial des del 30 de desembre, dia en què van caure estrepitosament davant de Baskonia a Eurolliga. Des de llavors, l'onada de covid també ha atacat el Barça i no li ha permès disputar els seus partits.





En el primer partit que juga aquesta temporada, pròrroga. Manresa ha sortit amb les coses molt clares i ha agafat una bona distància al marcador. +8 al final dels primers 10 minuts que feien despertar un Barça que estava adormit. Pocs trets i permetent córrer Manresa, un dels millors de la lliga en aquest aspecte, deixaven el 17-25.





Això sí, el segon quart ha estat millor per als blaugranes. Han contingut aquestes carreres de l'equip visitant, han anotat molt des de la línia de tirs lliures i han materialitzat els triples que se sortien al primer quart. Això, unit al poc encert que ha exhibit en els segons deu minuts Manresa, han fet que el Barça marxi per davant al marcador al descans.





El partit semblava que estava arribant al final, però el tercer quart de Manresa els ha tornat a ficar al matx. Un altre cop el poc encert ofensiu del Barça els matava. 5/16 per a tots dos equips, però Manresa havia convertit 11 tirs lliures que li servien per arribar a l'últim quart per davant.





Els darrers 10 minuts han estat una batalla. Manresa ha aconseguit estirar la diferència fins als 10 punts amb el 67-77, però Mirotic i Kuric han tornat la igualtat al marcador. A les dues últimes accions, Mirotic ha anotat per posar per davant el Barça, però Francisco ha aconseguit recórrer la pista i forçar la pròrroga.





La pròrroga ha estat acord al partit. D'infart. Un Manresa amb un 2/8 a tirs lliures i el Barça amb un 6/8. Són dades pràcticament insostenibles per a Manresa, però que amb cor i encert en les accions de 2 i de 3 han aconseguit arribar només dos punts per sota quan faltaven 30 segons. Aquí, Thomasson ha agafat el relleu de Francisco i ha ficat el triple de la victòria quan faltaven 18 segons. Hayes va tenir el darrer tir, però no va estar encertat.