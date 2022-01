Qebec prohibeix la venda d'alcohol i tabac als no vacunats... i es multipliquen per 4 les cites de vacunació

Infermera amb una vacuna | @EP





Qebec ha optat per aplicar mesures impopulars, però que sembla que estan funcionant molt bé. Durant la setmana passada, les autoritats van prohibir la venda d'alcohol, tabac i cànnabis a les persones que no estiguessin vacunades.





El resultat obtingut ha estat molt per sobre de l'esperat. Durant aquest temps s'han multiplicat x4 les cites per posar-se la vacuna contra la covid. Les dades han passat de ser 1.500 persones amb cites al dia a més de 6.000.





Per això, el ministre no ha volgut deixar passar l'oportunitat d'agrair que els ciutadans s'estiguin posant la vacuna i per recordar que mai no és tard per posar-se la dosi corresponent. La por que va entrar a la societat implicava que a partir del 18 de gener els no vacunats no tindrien accés a aquests productes.





Els casos de la variant òmicron encara són molts i el ministre va explicar que era una manera de poder frenar l'augment de contagis. Ha reconegut que aquesta mesura és un incentiu perquè les persones que estiguessin dubtant puguin resoldre el seu debat intern i injectar-se la vacuna contra la covid.