Kate Middleton celebra el seu 40 aniversari coronada pel poble i per la premsa

Kate Middleton, duquessa de Cambridge / @EP





Kate Middleton, que aquest 9 de gener ha complert 40 anys, ha aconseguit brillar i construir un estil i imatge propi amb què fins i tot els menys tradicionalistes poden identificar-se. Res no ha estat fruit de la improvisació, però la pandèmia, paradoxalment, ha permès que la duquessa de Cambridge i futura reina del Regne Unit pogués desplegar el fruit de tots aquests anys de preparació.





El passat vuit de desembre, personal d'organitzacions caritatives, professors, treballadors dels serveis d'emergència, personal sanitari i membres de les Forces Armades es van congregar a l'abadia de Westminster en un homenatge concebut i patrocinat per l'esposa de Guillem d'Anglaterra. la increïble tasca de persones i organitzacions de tot el país que van fer un pas endavant per recolzar les seves respectives comunitats durant la pandèmia”.





Kate Middleton va aparèixer amb un abric-vestit entallat vermell de Catherine Walker, la mateixa firma que tantes vegades va triar la seva difunta sogra, Lady Di . El model Beau Tie, que lluïa Kate, ha sortit de la creativitat de Said Cyrus, l'espòs iranià de la desapareguda dissenyadora. “Igual que Diana, Kate és immensament popular. És una icona de la moda, i la nació l'adora”, deia aquests dies Katie Nicholl, biògrafa propera a la duquessa de Cambridge. “No crec que aspirés mai a ser com la seva difunta sogra, encara que s'ha inspirat clarament en la seva ètica del treball i la seva cura. Ella també és ' la princesa del poble' , però en la seva pròpia versió”, explicava Nicholl a la revista Closer .





Amb ocasió del seu 40 aniversari no ha pogut tampoc resistir-se a la temptació de tornar a lluir el color favorit, el vermell, en unes espectaculars fotos que passaran a formar part dels fons de la National Portrait Gallery preses pel fotògraf especialitzat en moda Paolo Roversi.







La sorpresa de la nit, però, va ser quan Kate Middleton va aparèixer al piano per acompanyar el cantant escocès Tom Walker, que va interpretar For those who can´t be here. Així doncs, sembla que l'amor universitari de Guillem d'Anglaterra ha seduït finalment la premsa britànica tradicional complint a la perfecció el paper de mare i esposa.





Són majoria els britànics que veuen cada cop més en aquesta dona, juntament amb el seu marit Guillem, la garantia d'estabilitat. Tota la nació va poder veure l'elegància amb què va ajuntar el seu marit i el seu cunyat, dos germans cada cop més distanciats, a la sortida del funeral de Felip d'Edimburg, a la capella del castell de Windsor.