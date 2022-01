Sanitat retira del mercat un test d'antígens que donava falsos positius

Retiren del mercat un test d'antígens que donava falsos positius / @CP







L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) del Ministeri de Sanitat ha emès una alerta de vigilància per requerir el cessament de comercialització i retirada del mercat d'un test d'autodiagnòstic per a la detecció d'antígens de SARS-CoV-2, de la companyia Genrui Biotech Inc (Xina), a causa d'"un possible augment de resultats falsos positius".





L'alerta s'ha emès després que l'autoritat competent irlandesa (HPRA) informés l'AEMPS del cessament de comercialització i de la retirada del mercat de manera voluntària al seu país d'aquest producte, anomenat Genrui Sars-Cov-2 Antigen Test Kit, mentre duu a terme una investigació degut a "un possible augment de resultats falsos positius".





Així, l'AEMPS ha iniciat igualment una investigació i com a mesura de precaució ha requerit als distribuïdors d'aquest producte a Espanya que duguin a terme el cessament de comercialització i la retirada del mercat del producte de manera voluntària.