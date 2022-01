Hospitals de Nova York es veuen obligats a cancel·lar operacions no essencials per l'avenç de la covid

Banderes americanes a la façana d'un edifici dels Estats Units | @EP





L'estat de Nova York ha estat obligat a posar una nova restricció. Ha ordenat a 40 hospitals que rebutgin cirurgies que no siguin essencials i no urgents. Les properes setmanes seran per intentar recuperar llits i espais, ja que l'avenç de l'òmicron està causant estralls.





Els hospitals que estan inclosos en aquesta llista són aquells que estan situats a regions d'alt risc, ja que el 90% dels llits estan ocupats. "Utilitzarem totes les eines disponibles per ajudar a assegurar que els hospitals puguin fer servir l'augment sobtat de contagis COVID-19", ha explicat la comissionada estatal de Salut en funcions, la doctora Mary Bassett.





A més d'això, també han recordat al poble de Nova York la importància de vacunar-se i posar-se les vacunes de reforç, ja que consideren que són la manera de protegir-se contra malalties greus i hospitalitzacions. En definitiva, una manera de tenir segura la població i intentar evitar el col·lapse dels hospitals.





Les últimes dades aportades per Nova York són alertadores. Han registrat 90.100 nous casos i més de 150 persones que han mort. En aquest territori, la variant òmicron ja representa el 94% del total dels contagis.