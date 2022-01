Troben mort Bob Saget, actor de 'Pares Forçosos'

L'actor Bob Saget a una foto d'Instagram /@bobsaget





L'actor nord-americà Bob Saget, conegut per papers com el que va tenir a la sèrie 'Pares Forçosos', ha estat trobat sense vida als seus 65 anys en un hotel d'Orlando.





Saget era al mig d'una gira de monòlegs i la nit abans havia actuat en un auditori de la ciutat. "Estic feliçment enganxat a aquesta merda una altra vegada", escrivia al seu compte de Twitter després d'haver tornat als escenaris.





Les causes de la seva mort encara es desconeixen, però el xèrif del comtat va aclarir que no van trobar signes de violència al cos, ni tampoc drogues. "Els agents van ser cridats al Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes per respondre una trucada sobre un home que estava inconscient en una habitació de l'hotel. L'home va ser identificat com a Robert Saget i s'ha declarat mort a l'escena. Els detectius no van trobar signes de violència o ús de drogues en aquest cas", va apuntar.





Els seus companys de professió i amics han enviat missatges a les xarxes socials de suport a la família i lamentant la pèrdua de Saget.