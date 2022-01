Amancio López incorpora les seves dues filles al consell d'Hotusa

Amancio López, president del grup Hotusa /@EP





La cadena hotelera Hotusa ha decidit remodelar el consell d'administració i ho ha fet amb dues noves incorporacions: les de les dues hereves d'Amancio López, propietari i conseller delegat del grup.





Ara, tots els membres de la família es troben a l'òrgan dicisori d'Hotusa i treballen per fer front a un 2022 que previsiblement serà l'any de la recuperació del turisme després del dur impacte que ha tingut la pandèmia sobre aquest sector.





Marina i Clara López van oficialitzar la seva arribada al consell de la cadena hotelera el 28 de desembre passat després de formar-se dins de la mateixa cadena hotelera. Ara, Clara López és la responsable de l'àrea d'expansió d'Hotusa, des de la qual es treballarà per incorporar noves marques i establiments aquest any.





Per la seva banda, Marina López és directora corporativa després de passar per altres càrrecs com el de direcció de màrqueting i noves tecnologies. A poc a poc s'ha anat exposant cada vegada més públicament i fins i tot ha participat en fòrums i debats representant la cadena hotelera del seu pare.





"No és per treure mèrits a ningú, però de vegades veiem a la premsa, ia diari, companyies que estan cotitzades a la borsa, però que no saben qui és l'amo de l'empresa o fan cops de banda en no tenir una orientació i una visió clara de negoci", va dir temps enrere. "L'empresa familiar és una estructura més consolidada, té objectius més clars", va afegir.







Ara, al consell d'administració hi haurà Amancio López, la seva dona Ana Sanjurjo i les seves dues filles. A més, formen part del mateix Alberto Barredo, Joan Torrents i Josep Martí.