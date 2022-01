Pedro Sánchez anuncia que limitarà els preus dels tests d'antígens

El president del Govern central, Pedro Sánchez /@EP





El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el Govern d'Espanya té previst controlar els preus dels tests d'antígens i que també comprarà al gener 344.000 dosis d'antivirals a Pfizer.





Durant una entrevista a la Cadena Ser, Sánchez també ha assegurat que estan treballant en un pla d'avaluació de la Covid com una endèmia o gripalització en lloc de pandèmia.





El cap de l'Executiu ha respost afirmativament quan li han preguntat si té previst controlar els preus dels tests d'antígens. Així, ha assenyalat que el seu equip es "ficarà amb el control dels preus" i que faran alguna cosa per regular-los.





I és que eren diverses les peticions que havia rebut perquè això passés. Per exemple, el portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, va opinar que " no és ni just ni ètic que els preus dels tests d'antígens fluctuïn com si fos la borsa especulant amb un producte sanitari de primera necessitat. És necessària la seva regularització per ajudar a descongestionar l'atenció primària i els hospitals".





ESPANYA COMPRARÀ ANTIVIRALS DE PFIZER





Sánchez també ha avançat que al gener Espanya comprarà 344.000 dosis dels antivirals orals de Covid-19 que està fabricant Pfizer i que, segons ha destacat, "redueixen en un 88% la possibilitat d'hospitalització dels malalts vulnerables".











Així ho va anunciar la mateixa farmacèutica el mes de novembre passat, apuntant que 'PAXLOVID' redueix significativament l'hospitalització i la mort per COVID-19. El Dr. Miguel Marcos, en una entrevista per a Catalunyapress, va comentar que havia estat "recentment aprovat per la FDA" i va ressaltar que esperava que "aviat estigui disponible a Espanya" perquè "si els bons resultats es confirmen, serà una eina molt important per a el control de la malaltia, sobretot en immunodeprimits”.