Almenys 19 morts a "un dels pitjors incendis de l'època moderna a la ciutat de Nova York"

Bombers en un incendi en un edifici del barri del Bronx, a Nova York -REMESA / HANDOUT per SCOTT HEINS







Almenys 19 persones, nou menors, han mort i 63 més han resultat ferides en un incendi declarat en un edifici de 19 plantes del barri novaiorquès del Bronx , als Estats Units , segons ha informat la Policia.





Les flames s'han originat per "un escalfador elèctric que funciona malament", segons ha detallat el comissari del Departament de Bombers de Nova York, Daniel Nigro, que ha afegit que 32 persones han estat derivades a l'hospital amb afeccions potencialment mortals, recull la cadena CNN.





Segons Nigro, l'aparell elèctric, que era al dormitori d'un apartament, ha provocat el foc que, després de consumir en flames l'estada, ha fet el mateix amb tot l'apartament.





El funcionari ha explicat que els bombers s'han trobat víctimes a les escales de cada pis de l'edifici, moltes en atur cardíac, per la qual cosa considera que aquest succés podria suposar una pèrdua de vides sense precedents a la ciutat nord-americana.





L'alcalde de la ciutat, Eric Adam s, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, on ha reconegut que aquest serà recordat com “ un dels pitjors incendis de l'època moderna a la ciutat de Nova York ”.





Així mateix, Adams ha llançat un missatge a les seves xarxes socials en què qualifica el succés com una "tragèdia sense mesura" i ha lamentat la pèrdua de les 19 vides, especialment la dels "joves innocents".





" Gràcies als homes i dones del Departament de Bombers de Nova York per lluitar tan valentament contra l'incendi del Bronx. S'està duent a terme una investigació del que ha passat ", ha informat l'alcalde novaiorquès.





En aquests mateixos termes s'ha manifestat la governadora de Nova York, Kathy Hochul, que ha assegurat sentir-se "horroritzada pel desvastador incendi", i ha anunciat que establirà un fons de compensació per ajudar a proporcionar a les víctimes de l'incendi els diners necessaris per l'habitatge, els costos de l'enterrament o altres necessitats.





"Aquesta nit és una nit de tragèdia i dolor. Demà començarem a reconstruir (...) Reconstruirem les seves vides i els donarem esperança, especialment a aquells que van venir des d'Àfrica, (des de) Gàmbia, a la recerca d'una vida millor aquí, a aquest gran districte del Bronx", ha assenyalat davant de la televisió.





" El meu cor està amb els éssers estimats de tots aquells que hem perdut tràgicament, tots els afectats i amb els nostres bombers heroics del Departament de Bombers de Nova York ", ha traslladat Hochul a les seves xarxes socials, on ha afegit que "tot l'estat de Nova York recolza la ciutat de Nova York".





D'altra banda, l'alcalde ha informat que l'edifici albergava majoritàriament població musulmana i que molts dels residents procedien del país africà Gàmbia.





Adams ha asseverat que per al seu Govern serà una prioritat garantir que es respectin els ritus funeraris de les víctimes, i que treballarà per localitzar líders musulmans que connectin amb els residents.





El Departament de Bombers de Nova York ha informat que uns 200 efectius han estat mobilitzats per combatre les intenses flames, segons apunta el diari 'The New York Post'. Fonts d'aquest diari asseguren que una de les víctimes mortals seria un nen de quatre anys. "Estaven traient cossos de tots els pisos. És el pitjor incendi que he vist en 30 anys", ha relatat un bomber al Post.





Per part seva, l'Associació de Bombers Uniformats ha denunciat la falta de personal en els camions que van anar arribant al lloc. "Hi havia quatre bombers en lloc de cinc (al primer camió) perquè falta personal pel coronavirus", ha explicat el president de l'associació, Andrew Ansbro.





“Diversos dels camions que van arribar primer estaven en la mateixa situació. Si hi hagués hagut personal suficient es podria haver extingit abans el foc i s'hauria donat atenció mèdica abans”, ha indicat.





Una de les veïnes, Cristal Díaz, de 27 anys, va aconseguir fugir de l'edifici en flames des del 15è pis al costat dels cosins, la tieta i el gos. "Estava prenent un cafè al saló quan vaig oliar el fum. Mullem tovalloles per posar-les sota les portes. Ha estat tot una bogeria", ha relatat.





Un altre veí ha explicat que molts veïns podrien no haver sortit de casa perquè no és estrany que soni l'alarma antiincendis unes dues vegades per setmana. "La gent del tercer, quart i cinquè (pis) ha seguit amb el seu dia fins que han vist el fum", ha dit.





Pel que sembla les flames van començar als pisos més baixos de la torre i les primeres flames es van poder veure des de l'exterior en una finestra del tercer pis. Els bombers han desplegat escales per intentar facilitar l'evacuació malgrat les dificultats que causen les temperatures baixes.