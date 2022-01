Catalunya, en risc per vent, onatge i allaus aquest dilluns

Tres provincies catalanes estan en risc /@EP





Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a aquest 10 de gener, al Cantàbric oriental i als Pirineus, estarà ennuvolat o cobert amb precipitacions abundants i persistents. A la resta de la meitat nord peninsular i a l'est de les Balears, també s'esperen cels ennuvolats. A la resta, hi haurà predomini de cels poc ennuvolats.





L'Aemet ha activat avisos de nivell taronja (risc important) a Lleida , i de nivell groc (risc) a Osca, Cantàbria i Navarra.





Durant la jornada, la cota de neu serà d'entre 1.800 i 2.000 metres al Pirineu, baixant al final a 1.000/1.400 a l'oriental ia 1.500/1.800 a l'occidental.





Les temperatures pujaran en general aquest dilluns, encara que poden baixar una mica al nord-oest peninsular, nord-est de Catalunya i les Canàries i els arxipèlags. Les gelades, febles, quedaran restringides als Pirineus.





Lleida, Tarragona, Osca i Castelló estaran en avís taronja per vent, mentre que Terol, Saragossa, les illes d'Eivissa i Formentera, Albacete, Múrcia, Navarra, Alacant i València estaran en avís groc.







El vent provocarà mala mar a diverses províncies espanyoles, entre elles Tarragona, on estan en avís groc per aquest fenomen. Girona, Lleida , a més, estan en risc per allaus.