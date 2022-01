Sánchez no fixa data per a la taula amb Catalunya per "no lligar-se"

Segona reunió de la taula de diàleg @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , ha assegurat avui que la reunió de la Mesa de Diàleg amb Catalunya se celebrarà, però no ha fixat cap data per "no lligar-se", ni s'ha compromès que sigui aquest mes de gener, ja que segons ha afirmat, la prioritat ara del Govern és fer front a la pandèmia i la recuperació econòmica.





Durant una entrevista a la Cadena Ser, i després de ser preguntat si els seus temps són els mateixos que els del president català, Pere Aragonés, el cap de l'Executiu ha exclamat: "jo espero que siguin els mateixos".





Però ha insistit que, “ com en tot, a la política hi ha coses que nosaltres podem condicionar i altres que no ”. En aquest sentit, ha apuntat que la ciutadania a Catalunya i al conjunt d'Espanya estan anteposant com es gestionarà aquesta emergència de l'Omicron, quan s'arribarà al pic i es començarà a veure una corba de contagis en descens , si es garantirà la seguretat o no dels nens i nenes a la tornada a l'escola o què passa amb la incapacitat temporal i les baixes que hi ha a les oficines.





Segons Pedro Sánchez, ara s'hi està, però ha afegit: " honestament, crec que el Govern d'Espanya ha mostrat una predisposició que se celebri aquesta taula de diàleg ". Així, ha recordat que a ell se li va demanar que al setembre participés a la reunió de la Mesa a Barcelona i així ho va fer.





Per tant, ha insistit que "tindrà lloc, se celebrarà", però ha recalcat que ara les institucions estan en "una cosa molt més urgent i important per a la ciutadania com és l'emergència sanitària".





NO VOL LLIGAR-SE A UNA DATA CONCRETA





Davant la pregunta de si li posa una data aproximada, el president del Govern ha insistit que "parlaran els equips" i no ha volgut donar una data al·legant que ja "es lliga".





Tot i això, ha recalcat que es produirà aquesta reunió i que al llarg d'aquest any es tindrà més d'una reunió, amb l'esperança que es puguin "aconseguir avenços".





" Pel que estic veient en les declaracions que fan els dirigents nacionalistes, és evident que continuen en les seves màximes, és evident que hi pot haver cap acord, però tampoc cap avenç ". Però sí que ha volgut demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que igual que demana i exigeix una taula de diàleg amb el Govern d'Espanya per intentar donar resposta a la situació del procés, que faci el mateix amb la societat catalana.





En aquest sentit, ha reiterat que hi ha una “part considerable” de la societat catalana que “no combregui amb les tesis independentistes” i que també mereix ser escoltada. Qui la lidera allà, ha dit, és el PSC, amb Salvador Illa al capdavant, juntament amb altres partits, que “mereixen ser escoltats i obrir un diàleg amb les seves institucions catalanes”.





NEGACIONISME POLÍTIC DEL PP





Pedro Sánchez també ha atacat durant aquesta entrevista el PP per nombrosos assumptes. L'ha acusat de ser un "negacionista polític" per rebutjar de ple i "sense haver-la llegit" la reforma laboral aprovada pel Govern i malgrat haver estat pactada pels agents socials, dels quals ha dit que els populars haurien d'aprendre.





També ha acusat el partit de Pablo Casado de "negacionisme polític" per no pactar la renovació del Consell General del Poder Judicial, del qual ha recordat que fa més de 1.000 dies que està en funcions.





Tot i això, ha assegurat que quan va al Congrés dels Diputats ja sap el que es trobarà, en relació amb les acusacions que li profereixen des de la bancada de la dreta.

En aquest sentit, ha advertit que aquí no el trobaran i que no es "deixarà arrossegar el fang per moltes desqualificacions personals que escolti al Congrés".





El problema, a parer seu, no és que es trobi amb una oposició negacionista, "que no només nega l'avenç amb els agents socials, sinó la pròpia legitimitat del Govern".