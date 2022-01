Troben dos cadàvers dins una barraca a Montcada i Reixac

@mossos





Els Mossos d'Esquadra van trobar aquest diumenge al migdia dos cadàvers dins una barraca a Montcada i Reixac (Barcelona), segons han informat fonts coneixedores aquest dilluns.





Han explicat que als cossos "no hi havia indicis de criminalitat", i que les primeres hipòtesis apunten a una possible intoxicació després d'encendre un foc amb fusta.





La policia catalana va rebre l'avís cap a les 15.33 hores, i els agents van obrir una investigació per aclarir les causes de la mort.