Familiars de la Residència Falguera de Sant Feliu exigeixen canvis perquè els ancians no "morin de pena"

Els familiars de la Residència Falguera del municipi de Sant Feliu de Llobregat han escrit un comunicat en què assenyalen que “volen, necessiten i exigeixen un canvi urgent al “Pla de Gestió Covid-19 a les residències”.





Una sanitària vacuna de la tercera dosi a una dona gran d'una residència /@EP





Assenyalen que aquest protocol "ha de canviar" perquè, si no és així, els familiars i la resta de residents d'aquesta residència pública de la Generalitat de Catalunya, gestionada per la Fundació Vallparadis de Mútua de Terrassa, "moriran de pena".





Els familiars dels avis detallen que el 5 de gener passat hi havia 212 residències amb qualificació vermella i 276 amb qualificació taronja, fet que suposa que aproximadament la meitat de residències estan tancades o tenen visites i sortides restringides.









A més, posen la seva residència com a exemple i asseguren que porten "des del dia 22 de desembre de 2021 sense poder veure" els seus familiars i amb "només tres videotrucades". Denuncien que “els treballadors van donant positiu en els cribratges setmanals i els usuaris queden condemnats de quarantena en quarantena sense parar, encara que siguin negatius i estiguin vacunats fins i tot amb la dosi de reforç".









Per a ells, “no és coherent ni acceptable que les persones usuàries de residències tinguin tantes restriccions i la resta de la societat pugui gaudir de la llibertat de la nova normalitat”. Consideren que les persones grans que viuen en aquests centres "necessiten el contacte i l'amor de les seves famílies per salvaguardar la salut emocional, psicològica i cognitiva" i recalquen que "l'impacte emocional és més important que la integritat física".





Amb això, denuncien que "les mesures de contenció del Covid-19 s'han convertit en un càstig i una condemna per a aquest grup de la societat, que són ciutadans de ple dret i que han perdut la seva llibertat, sotmesos a la institucionalització pel simple fet de necessitar viure en una residència”.









Així, demanen que la gent gran de les residències tinguin la mateixa llibertat de què gaudeixen la resta de ciutadans i que el seu protocol s'adapti igual que s'adapta el de la resta de llocs. Posen com a exemple les escoles, on s'eliminen la quarantenes, igual que tampoc les han de fer els contactes estrets dels positius si estan vacunats.









Titllen de "vergonya" la situació i defensen que "hi ha EPIS suficients perquè els familiars puguin entrar a les residències en condicions de seguretat". Així, consideren "urgent i improrrogable la creació d'un protocol únic per a totes les residències, tenint en compte les necessitats de famílies i residents".





Cosa que reclamen ells, però també familiars de gent gran que viuen a altres residències, familiars de persones mortes a causa del Covid-19 en aquests llocs o treballadors d'aquests centres a través de plataformes com Els Estels Silenciats o Moviment de Residències.