Retiren dos carregadors venuts a Tiger per risc de descarga elèctrica

Captura de pantalla de Facua





FACUA-Consumidors en Acció alerta de la retirada de dos carregadors USB venuts als establiments Tiger per un risc de descàrrega elèctrica.





En concret, el producte retirat és el " Charger 2,4A doble USB EU blanc " i " Charger 2,4A doble USB EU negre ", amb referències 3024900 i 3024901. Els articles han estat a la venda des del dia 1 d'octubre de 2020.





Segons ha informat la cadena de botigues en una nota, el plàstic dels carregadors "pot, en rares ocasions, estovar-se i exposar el cablejat intern", fet que genera un "risc potencial de descàrrega elèctrica".





Els productes afectats s'han distribuït per Espanya , així com per Àustria, Bèlgica, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Alemanya, Països Baixos, Hongria, Islàndia, Letònia, Lituània, Noruega, Polònia, Eslovàquia, Suècia, Suïssa, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Portugal, Irlanda i el Regne Unit.





Els consumidors que tinguin un dels carregadors afectats a casa, han de deixar d'utilitzar-lo immediatament i tornar-lo a la botiga Flying Tiger Copenhagen més propera per obtenir el reemborsament complet.





De moment, aquesta incidència no està recollida a la xarxa d'alertes del Ministeri de Consum.