CCOO veu "incomprensible" la reducció de les quarantenes a l'educació primària

La federació catalana d'educació del sindicat CCOO ha demanat mantenir les quarantenes per Covid-19 a l'educació primària a l'inici del segon trimestre escolar.









En un comunicat aquest dilluns, l'organització ha titllat d'"incomprensible" que s'hagin reduït a obligatòries amb cinc o més casos, o el 20% dels alumnes en un grup.





És una mesura, a parer seu, "que no sembla anar a favor del control de la pandèmia i que deixarà la comunitat educativa indefensa amb el pes de la responsabilitat d'evitar més contagis".





CC.OO. ha constatat que hi haurà alumnat menor de 12 anys, que no ha tingut la possibilitat de tenir la pauta completa de vacunació, que haurà d'anar a l'escola si al seu grup bombolla hi ha casos de Covid.





A més, el sindicat ha defensat el retorn presencial a les aules "però amb les condicions i els recursos perquè sigui segur": reducció de les ràtios, més contractacions de personal i millora de la ventilació.