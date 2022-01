Seat reprèn la producció a Martorell amb tres dels sis torns possibles

Treballadora a la planta de Seat a Martorell @ep





Seat ha reprès la producció a la planta de Martorell amb tres dels sis torns possibles --tal com es va acordar abans de Nadal-- després de tancar-la el 17 de desembre passat a causa de la crisi global en el subministrament de semiconductors.





Fonts de l'empresa han explicat aquest dilluns que la planta ha reobert amb un torn a la línia 1, dos torns a la línia 2 i cap a la línia 3.





Per part seva, el president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, ha assenyalat que encara hi ha 3.000 treballadors afectats per l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) i que "això es pot mantenir durant tot el primer trimestre".





Ha recordat que l'empresa compta amb un ERTE aprovat i assegurat fins al juny, encara que amb la situació actual els torns que es poden veure afectats per l'atur es cobriran abans de termini, per la qual cosa caldrà tornar-lo a negociar.





El 13 de desembre passat, Seat va anunciar un ERTE i el tancament de la planta de Martorell els dies 17, 20, 21, 22 i 23 de desembre a causa de la crisi en el subministrament global de semiconductors.





Aquest tancament es va sumar al període de vacances habitual que s'inicia el 24 de desembre ja que els dies 3, 4 i 7 de gener es van acordar com a dies de jornada industrial, i el 5 i 6 es van ser festius.





CRIBAT MASSIU





L'automobilística ha fet un cribratge massiu amb tests d'antígens a tots els treballadors de les línies de producció que s'han reincorporat aquest dilluns.





Carnero ha explicat que el percentatge de positius "no és preocupant" i que els llocs de treball dels afectats es cobreixen recuperant treballadors de l'ERTE mentre dura la baixa i la quarantena.





L'empresa ha explicat que reforçarà la vacunació dels empleats amb la tercera dosi, en coordinació amb la Conselleria de Salut de la Generalitat, i que a partir d'aquest dimarts, Casa Seat tornarà a estar disponible com a centre de vacunació per a la població.