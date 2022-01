El coronel (retirat) Candil fa una demolidora crítica de les FFAA i dels seus alts comandaments

Si encara existís la institució del repte a dol a qui posa en dubte l'honor d'un cavaller, no volem ni imaginar la ristra de llances que se li haguessin pogut presentar al coronel retirat Antonio J. Candil, autor de “Els militars a la democràcia espanyola” (Almuzara), un assaig demolidor sobre la situació de les Forces Armades espanyoles en l'última etapa històrica del nostre país en què no dubta d'enjudiciar tant aspectes generals de la institució militar, com altres de molt concrets sobre conductes i actuacions personals.





Portada dels militars a la democràcia espanyola





Segons l'autor, el punt de partida, a l'altura del 1976, no era, malgrat sortir d'un règim amb forta empremta militar, satisfactori. "La realitat és que el 1976 les Forces Armades espanyola no podien haver-se vist implicades en cap conflicte dʻalta intensitat, no haurien durat més dʻuna setmana". Paral·lelament assegura que els militars de carrera i molt especialment els joves, no tenien cap interès a participar en el poder i “hi va haver un grup important de l'elit que és estiu disposat a liderar el procés d'adaptació als canvis que es van propugnar”, malgrat que la reformes inicials del govern de Suárez, amb la creació del Ministeri de Defensa i la Junta de Caps d'Estat Major, van semblar inspirades en les promogudes per Azaña. “Hi va haver més preocupació per tenir les Forces Armades sota control que per augmentar la seva eficàcia, encara que potser això fos un aspecte heretat”. Del seu executor, el general Gutiérrez Mellado diu que, a més de poc o gens conegut a l'Exèrcit, va ser “incapaç… (i) va destacar per l'abast del seu entreguisme, escassa professionalitat i desmesurada ambició política”.







Candil manté que les Forces Armades han quedat no sols sotmeses al poder civil, que era allò constitucionalment establert, sinó excessivament condicionades pels polítics situats tant al capdavant del nou Ministeri de Defensa, com en càrrecs importants d'aquest departament, situació que va facilitar la progressiva intromissió d'aquells a la vida estrictament militar, amb la consegüent submissió dels alts comandaments perquè tant els governs d'un signe com d'un altre van polititzar els nomenaments i els ascensos al generalat, cometent innombrables arbitrarietats (salts a l'escalafó, ascensos d'individus que no complien les condicions requerides, etc). Debela a més les “portes giratòries” que han permès que alguns d'aquests alts comandaments passessin a exercir llocs destacats en indústries militars i suggereix la influència que ha pogut tenir en la seva carrera la pertinença d'alguns bé a l'Opus Dei, bé a la maçoneria.





Paral·lelament, la creixent escassetat pressupostària i el desencert en l'elecció dels nous equipaments, fruit de vegades de raons polítiques que se sobreposaven a l'eficàcia i operativitat d'aquests, van desarborar les dotacions, mentre que la desaparició del servei militar obligatori i la creació d'un exèrcit professional no es va executar encertadament, perquè el contingent s'ha anat reduint, fins al punt que avui dia la Guàrdia Civil disposa de més efectius que els tres Exèrcits junts. “Els nostres exèrcits s'entrenaven i s'entrenen poc i potser no gaire bé, sobretot a causa de la manca de pressupost, però darrerament degut també a la manca de personal i a la multiplicitat de missions que els nostres soldats han de desenvolupar”. També ha distret efectius en una funció que no és estrictament castrense, la Unitat Militar d'Emergències, cosa que potser constitueix una mostra més de la intenció de “desmilitaritzar” l'Exèrcit.





Candil dispara dards a tiris i troians, i sobre molts d'ells, alts comandaments militars, no estalvia adjectius francament desqualificadors. També cita amics i companys de promoció i no eludeix discrepar a censurar algun aspecte concret de la seva actuació, encara que en aquests casos sempre els salva dient que l'interfecte “era un cavaller perfecte”. Capítol a part són els ministres de Defensa: Narcís Serra “menyspreava clarament l'estament militar i no tenia cap interès a fer reformes constructives”; Eduardo Serra un "oportunista lligat a la indústria de l'armament"; Bono “considerava les Forces Armades com una cosa personal seva i els generals com a poc més que secretaris al seu servei”; i de Carme Chacón citica els seus “desvarius”, sobretot en nomenaments alts comandaments. El que surt més tocat és Federico Trillo, l'únic titular d'aquesta cartera que, a part Gutiérrez Mellado, era militar (encara que “aspirino”, perquè pertanyia al Cos Jurídic), a qui qualifica com a “probablement el pitjor ministre de Defensa de la història" (l'acompanya alhora Moratinos, “un dels pitjors ministres d'Afers Exteriors d'Espanya”). L'únic que se salva és García Vargas “probablement el millor ministre de Defensa que hi hagi hagut dins de la incapacitat general… (perquè) es va prendre seriosament la seva comesa.” També Franco rep el seu estacazo per la seva “política de fer generals als incapaços”.





Dels grans temes de discussió apunta que l'oposició socialista a OTAN va ser un greu error i que algunes de les imitacions que es van imposar en aprovar l'ingrés en referèndum van ser després alegrement sobrepassades (integració en estructura militar i introducció i emmagatzematge d'armes nuclears). Quant a la catàstrofe del Iak-42, critica que se sancionés tres bocs expiatoris quan “la responsabilitat major estava, sens dubte, en la contractació del vol que va ser de l'Estat Major Conjunt de la Defensa… (i) que no va fer res sense comptar amb laprovació del Ministeri”.





Hi ha algunes revelacions interessants. Així, Bono no va cessar a petició pròpia, sinó com a conseqüència de l'incident produït pel discurs del general Mena; Carrero Blanco va protegir i va recolzar Felipe González perquè al congrés socialista de Suresnes se sobreposés al PSOE històric; i el general Aramendi es va suïcidar el 1981 “aparentment insatisfet o decebut amb el curs que havien pres els esdeveniments”.





Candil, que es diu deixeble de Stanley Payne i admirador de Julio Busquets i que critica la llei de memòria històrica perquè “una llei que reescriu la història”, considera que “la incompetència ha estat la tònica habitual dels òrgans de direcció de les Forces Armades i del Ministeri de Defensa”. I afegeix: “No hi ha dubte que l'alt comandament militar es troba immers en un fracàs moral profund… cal parlar de gairebé tot, prevaricació, tergiversació, manipulació i corrupció consentida des de l'Estat. Tot per la Pàtria”. Però potser tot això és conseqüència que “l'opinió pública espanyola ha mostrat tradicionalment un profund desconeixement i desinterès pels assumptes internacionals i de la defensa nacional”.