Lloguer a Barcelona: paga 600 euros per un zulo de 20 metres quadrats amb el vàter dins de la dutxa

Vols guanyar diners per llogar un traster? .En aquest article us demostrarem que és possible. A CatalunyaPress seguim atents al mercat dels pisos / zulos de lloguer a la ciutat de Barcelona , i per desgràcia no deixa de sorprendre'ns. En aquesta ocasió us portem un pis que realment podria ser considerat un “bunker”. No té llum enlloc, és a uns baixos, i sembla que sigui un traster recondicionat. Concretament, mal reacondicionat. Per només 600 euros podràs viure en un espaiós pis de 20 metres quadrats a la Barceloneta - encara que mai no podràs veure el barri des de dins-.

Captura de pantalla de Fotocasa





Possiblement, un dels detalls que criden més l'atenció d'aquest immoble és que la dutxa es troba al mig del saló/habitació al costat de la cuina, com es pot veure a través de les imatges següents:





Captures de pantalla de Fotocasa





Veient totes les fotografies que es publiquen a l'anunci , és impossible saber on es troba el vàter de l'estudi. Només es pot localitzar la dutxa al costat de la cuina. Per això, a CatalunyaPress ens hem posat en contacte amb la immobiliària que gestiona el pis per resoldre el misteri. “ Està dins de la dutxa ”, ens han dit a la immobiliària. Reconeixen que "no haguessin reformat mai un pis d'aquesta manera" i afirmen que es posaran en contacte amb el propietari del pis per saber si ho poden arreglar.

Captura de pantalla de Fotocasa





Segons el decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual la Generalitat regula les condicions mínimes dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, tots els habitatges han de tenir, com a mínim, una estada o una sala d'estar menjador, una altra habitació higiènica i un equip de cuina, i tenir una superfície útil interior no inferior als 36 m2” . Per això, es pot afirmar que aquest domicili no compleix els requisits mínims perquè pugui viure una persona ni es pot considerar habitable.