La violència de gènere és el tercer delicte amb més presos a Espanya

La violència de gènere ja és el tercer delicte entre els 47.351 presos de les presons espanyoles amb un 9,8%, fet que suposa que 4.640 persones compleixen condemna per aquesta raó. I cal tenir en compte que moltes dones no denuncien els maltractaments.







Gràcies a les campanyes institucionals és coneguda la frase "davant el primer senyal de maltractaments, denuncia". Però moltes dones, per por, no ho fan. De fet, Salvador Samper, president de l'Observatori Espanyol de Delictes Informàtics, apuntava en una entrevista amb Catalunyapress que "el 75% de les víctimes no havia denunciat".





Davant el primer senyal de maltractaments, truca al 016 /@EP





Les dades sobre les presons espanyoles es recullen a l'avenç de l'estadística del 2021 d'Institucions Penitenciàries, que indica que el 92,8% dels interns a presons espanyoles són homes davant del 7,2% de dones. D'altra banda, a l'informe s'afirma que 7.422 dels 47.351 presos són interns preventius. I, per descomptat, tal com esmentàvem, es mostra el pes de la violència de gènere entre els reclusos.





LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A LES PRESSOS ESPANYOLES







Així, els delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic són els més comuns, que representen el 34,6% del total. Darrere se situen els delictes contra la salut pública, que són el 18,6% i el podi el completa la violència de gènere, amb un 9,8% del total. Cal apuntar que en aquestes dades no es tenen en compte els presos de Catalunya (doncs es matèria del Govern autonòmic) que té al voltant de 7.000, però sí les de la resta de presons d'Espanya.





Institucions Penitenciàries, d'altra banda, va indicar que no només hi havia persones condemnades a penes de presó per delictes de violència de gènere sinó que també han gestionat uns 63.000 nous manaments judicials pel compliment de condemnes i mesures alternatives a la presó, la majoria condemnats a fer treballs comunitaris oa assistir a programes de tractament.







Tipus de delicte comesos pels presos d'Espanya. @catalunyapress. Font: Institucions Penitenciàries.





D'aquests 63.000 manaments judicials, apunten que 23.000 es devien a delictes de violència de gènere i 6.000 es van sotmetre al programa específic que existeix per a aquest tipus de delictes.











ALTRES DADES D'INTERÈS A TENIR EN COMPTE





D'altra banda, entre les dades a destacar de les que s'ofereix a l'avenç de les Estadístiques d'Institucions Penitenciàries, hi ha les de les agressions als funcionaris. De gener a novembre de 2021 es van comptabilitzar 142; el 2020 van ser 176, el 2019 se'n van produir 223 i el 2017 305.





No obstant això, des de CCOO denuncien que aquestes xifres van en augment i que en els últims mesos estan produint-se moltes agressions als treballadors de les presons, entre elles la de Brians 2.









A més d'això, a l'informe es detalla que l'ocupació de les presons espanyoles és del 68,5% davant del 86,6% de mitjana que tenen altres presons d'Europa. Pel que fa al temps de condemna, al nostre país la mitjana se situa entre els cinc i deu anys i en altres països europeus està en una condemna d'entre un i tres anys.





Finalment, també cal assenyalar les dades que fan referència als presos d'ETA. Des de l'arribada de Pedro Sánchez al Govern, les condemnes s'han rebaixat i queden 107 reclusos de la banda terrorista a presons de l'Estat .





Pel que fa als presos del terrorisme gihadista , Institucions Penitenciàries comptabilitza 102 interns a les presons que regenta.