Montcada va demanar a la Generalitat actuar a l'assentament on han mort dues persones

Imatge de les barraques de la zona del Pla del Besòs a Montcada i Reixac (Barcelona) - AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC





L'alcaldessa de Montcada i Reixac , Laura Campos , ha explicat aquest dilluns que va demanar ajuda a la Generalitat de Catalunya, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i a la Diputació de Barcelona per desmantellar l'assentament "il·legal" ubicat a prop del riu Besòs de la localitat, on aquest diumenge han mort dues persones dins una barraca per inhalació de fum.







En un comunicat, l'alcaldessa ha manifestat que des de fa anys l'Ajuntament reivindica "la dignificació d'aquesta zona" i demana la col·laboració de les administracions per solucionar la problemàtica social i mediambiental que genera aquest espai.





"El problema de les barraques al Pla del Besòs és una olla a pressió que, tard o d'hora, ens esclatarà a totes les administracions, i no és només un problema social d'infrahabitatge per a les famílies que hi viuen, sinó també és un greu problema mediambiental", ha afegit.





Campos ha explicat que des del Consistori tenen el projecte d'enderrocar totes les barraques i els horts d'aquesta zona, que té un cost de més de 3 milions d'euros, i ha lamentat que com a administració local no el poden assumir.





" Fins ara les administracions només han mirat per la zona del Llobregat, on s'ha aconseguit un veritable espai natural, i la zona del riu Besòs ha estat la gran oblidada. És hora de canviar aquesta actitud" , ha manifestat.