L'any 2021 va ser el cinquè més càlid a nivell mundial des que hi ha registres

L'any 2021 ha estat el cinquè més càlid a nivell mundial des que hi ha registres i novament van tornar a pujar les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI), segons dades de Copernicus, que assenyala que tot i això a Europa, aquest passat exercici es queda fora dels deu més càlids des que hi ha registres, malgrat que la regió va tenir el seu estiu més calorós de la història.





Les dades formen part de l'Informe Anual de l'Estat del Clima Europeu 2021 presentat aquest dilluns en roda de premsa pel Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. Aquest estudi assenyala que a Europa la temperatura amb prou feines va quedar 0,1 graus centígrads (ºC) per sobre del període de referència 1991-2020, cosa que significa que 2021 no està entre els deu anys més càlids al continent, encara que en tot cas, aquests deu exercicis més calorosos s'han registrat aquest segle, i d'aquests, els set anys més càlids van ser els del període 2014-2020.





Tot i això, Copernicus destaca que Europa va experimentar "un estiu d'extrems", "el més càlid des que existeixen registres" , amb onades de calor a la Mediterrània i inundacions a Europa central encara que amb temperatures "no gaire més grans" que les dels estius del 2010 i 2018.





Una de les científiques de Copernicus que ha participat a l'estudi, Freja Vamborg, ha destacat en roda de premsa les temperatures extremes que ha registrat Espanya aquest estiu.





En tot cas, ha insistit que a nivell mundial els darrers set van ser els set anys més càlids "per un ampli marge, des que hi ha registres", tot i que, entre ells, 2021 ha estat "un dels més frescos" , juntament amb 2015 i 2018.





Alhora que el Servei de Vigilància Atmosfèrica de Copernicus (CAMS), el Servei Climàtic de Copernicus (C3S) informa al mateix temps que l'anàlisi preliminar d'emissions confirma que les concentracions de gasos d'efecte hivernacle van continuar creixent al llarg del 2021 .





De fet, el 2021 torna a marcar un nou rècord anual fins a assolir les 414 ppm (partícules per milió) de diòxid de carboni (CO2) i 1.876 ppb de metà (CH4). D'aquestes emissions, 1.850 megatones de CO2 van ser alliberades a conseqüència dels incendis forestals, especialment es van deure als focs registrats a Sibèria. La xifra va ser lleugerament superior a la de l'any passat (1.750 megatones d'emissions de carboni), tot i que la tendència des del 2003 continua en descens.





D'altra banda, l'informe precisa que el 2021 la temperatura a nivell mundial va ser 0,3 ºC superior a la del període de referència 1991-2020 i entre 1,1 i 1,2 ºC per sobre de les que es registraven entre 1850 i 1900 , a l'època prèvia a la industrialització.





De mitjana, els primers cinc mesos de l'any van tenir temperatures "relativament baixes" en comparació de les registrades els últims anys, que van ser molt càlids. Tot i això, entre juny i octubre, les temperatures mensuals han estat "almenys i sistemàticament, entre els quatre registres més càlids registrats fins ara".





Les temperatures dels darrers 30 anys (1991-2020) són prop de 0,9ºC superiors als nivells previs a la Revolució Industrial. En comparació amb aquest darrer període de referència de 30 anys, les regions amb temperatures més per sobre de la mitjana inclouen una franja que comprèn des de la costa oest dels Estats Units i Canadà fins a la zona nord-est del Canadà i Groenlàndia, així com grans parts del centre i nord d'Àfrica i Orient Mitjà.





Per contra, les temperatures més inferiors a la mitjana van ser les que es van donar a l'oest i extrem oriental de Rússia, Alaska, el centre i l'est del Pacífic, que van tenir de forma simultània condicions de 'La Niña' --a principi i a final d'any--, a la major part d'Austràlia i algunes zones de l'Antàrtida.





A nivell europeu en el conjunt del continent els darrers mesos de l'hivern i "la totalitat" de la primavera es van quedar a prop o per sota de la mitjana del període de referència 1991-2020. A més, l'informe de Copernicus destaca la fase freda a l'abril, després d'un març relativament càlid, va provocar gelades tardanes a l'estació a les zones occidentals del continent.





Així mateix, afegeix que l'estiu a Europa va ser "el més càlid des que hi ha registres, amb temperatures properes als anteriors estius més càlids, els del 2010 i el 2018. Tant el juny com el juliol van ser el segon mes més càlid de les seves comparatives respectives, mentre que l'agost va estar en general a prop de la mitjana, però es va veure una gran diferència entre les temperatures superiors a la mitjana al sud i les inferiors a la mitjana al nord.





ESTIU D'ALT IMPACTE A EUROPA





L'informe del servei climàtic europeu destaca que durant l'estiu es van registrar "diversos esdeveniments extrems d'alt impacte" al continent. En concret, refereix que al juliol hi va haver un episodi de pluges "molt intenses" a la zona occidental d'Europa central, una regió amb sòls a prop de la saturació, fet que va provocar greus inundacions a Alemanya, Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos.





Per la seva banda, la Mediterrània va patir una onada de calor al juliol i part d'agost, i les altes temperatures van afectar més Grècia, Espanya i Itàlia. El rècord de temperatura màxima a Europa es va superar a Sicília, on es van registrar 48,8 °C, 0,8 °C més que l'anterior màxim, encara que aquest nou rècord encara ha de ser confirmat per l'Organització Meteorològica Mundial (WMO).





Les condicions seques i càlides abans dels intensos i prolongats incendis forestals que van arrasar, sobretot, la zona mediterrània oriental i central. Els països més afectats van ser Turquia, seguit per Grècia, Itàlia, Espanya, Portugal, Albània, Macedònia del Nord, Algèria i Tunísia.





D'altra banda, respecte a Amèrica del Nord, al llarg del 2021 diverses regions van tenir anomalies de temperatures. En concret, exposa que al nord-est del Canadà, les temperatures mitjanes mensuals van ser inusualment càlides tant al començament de l'any com a la tardor.





Així mateix, recorda l'"extraordinària onada de calor a la part occidental de Nord-Amèrica al juny" quan es van superar "en diversos graus Celsius els rècord de temperatures màximes" i això va donar com a resultat el mes de juny "més càlid" des que hi ha registres sobre el continent.





Aquestes condicions van agreujar els incendis forestals al juliol i l'agost, especialment al Canadà i a la costa oest dels Estats Units. El segon incendi forestal més destructiu a la història de Califòrnia, batejat com a 'Dixie Fire', que a més d'una gran devastació va reduir de manera significativa la qualitat de l'aire per a milers de persones.





En conjunt, Copernicus conclou que Amèrica del Nord va experimentar la major quantitat d'emissions de carboni, 83 megatones, i altres emissions pirogèniques derivades dels incendis forestals de totes les dades registrades pel CAMS per a qualsevol estiu des del 2003.





El responsable d'Observació de la Terra a la Direcció General d'Indústria de Defensa i Espai de la Comissió Europea, Maurio Facchini, ha defensat que "el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus brinda un recurs mundial essencial gràcies a la informació operativa de gran qualitat sobre l'estat del nostre clima, cosa fonamental tant per a la mitigació de l'impacte climàtic com per a les polítiques d'adaptació”.





En aquesta línia, el director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S), Carlo Buontempo, adverteix que aquests esdeveniments són un cru recordatori de la necessitat que canviar els hàbits i fer passos "decisius i eficaços" cap a una societat sostenible i per reduir les emissions netes de carboni.