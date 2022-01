L'EMA podria autoritzar l'antiviral de Pfizer "en qüestió de setmanes"

Seu de Pfizer a Brussel·les @ep





L' Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha anunciat aquest dilluns que ha començat a avaluar una sol·licitud d'autorització de comercialització condicional contra la COVID-19 per al medicament antiviral oral 'Paxlovid' (PF-07321332 i ritonavir) , de Pfizer.

La sol·licitud és per al tractament de la COVID-19 de lleu a moderada en pacients adults i adolescents (a partir de 12 anys i amb un pes mínim de 40 kg) que presenten un alt risc de progressió a COVID-19 greu.





L'EMA avaluarà els beneficis i els riscos de ' Paxlovid ' en un termini reduït i podria emetre un dictamen "en qüestió de setmanes", depenent de "si les dades presentades són prou sòlides i de si cal més informació per donar suport a l'avaluació" .





Aquest calendari accelerat és possible perquè el Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP, per les sigles en anglès) de l'EMA ja ha iniciat un examen de les dades sobre el medicament durant una revisió contínua, que va incloure dades d'estudis de laboratori, animals i clínics, així com dades sobre la qualitat del medicament.





A més, el CHMP va avaluar els resultats provisionals de l'estudi principal sobre l'ús de Paxlovid en pacients no hospitalitzats i no vacunats amb COVID-19 que presentaven una malaltia simptomàtica i almenys una afecció subjacent que els posava en risc de patir una malaltia greu .





'Paxlovid' és un medicament antiviral oral que redueix la capacitat del SARS-CoV-2 (el virus que causa la COVID-19) de multiplicar-se a l'organisme. El principi actiu PF-07321332 bloqueja l'activitat d'un enzim necessari perquè el virus es multipliqui. 'Paxlovid' també subministra una dosi baixa de ritonavir (un inhibidor de la proteasa), que alenteix la descomposició del PF-07321332, cosa que permet que romangui més temps a l'organisme a nivells que afecten el virus. S'espera que Paxlovid redueixi la necessitat d'hospitalització dels pacients amb COVID-19.





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha avançat aquest dilluns que Espanya comprarà al gener 344.000 dosis d'aquest antiviral que està fabricant Pfizer i que, segons ha destacat, "redueix en un 88% la possibilitat d'hospitalització dels malalts vulnerables".