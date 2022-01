Djokovic: "Em vull quedar a Austràlia i estic concentrat per jugar"

El tennista serbi Novak Djokovic s'ha mostrat "content i agraït" per la decisió del jutge de revocar la cancellació del seu visat d'entrada a Austràlia, després d'estar diversos dies retingut en un hotel de Melbourne, i "concentrat" per "jugar" el Grand Slam que comença el 17 de gener.

"Estic content i agraït que el jutge hagi revocat la cancellació del meu visat. Malgrat tot el que ha passat, em vull quedar i provar de competir l'Open d'Austràlia", ha escrit a Twitter amb una fotografia a les installacions de Melbourne on es disputa el Grand Slam.





"Continuo concentrat en això. He volat fins aquí per jugar en un dels esdeveniments més importants que tenim davant els seus increïbles aficionats. A hores d'ara no puc dir més, però gràcies a tots per estar amb mi en tot això i animar-me a mantenir-me fort", ha conclòs.





Aquest dilluns, el número u del món ha guanyat l'apellació contra la decisió de denegar-li un visat per exempció mèdica, amb l'argument que, malgrat no haver-se vacunat contra el coronavirus el va superar al desembre.





El balcànic ha estat alliberat després d'haver estat retingut en un hotel de Melbourne des de dijous i podrà disputar l'Open d'Austràlia, primer Gran Slam de la temporada.