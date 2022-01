Flurona: Què passa quan es contrau la grip i el Covid-19 alhora?

Si bé 2021 va continuar la tendència de l'any anterior en centrar-se a Covid-19 i les variants del coronavirus, 2022 va començar amb un nou terme que ara ingressa al lèxic de l'era pandèmica: Flurona . El nom és exactament el que sembla, una combinació de la grip i el nou coronavirus, i les persones s'infecten amb tots dos alhora.





Des que una dona a Israel va ser diagnosticada amb tots dos a principis de gener, persones de tot el món han començat a preocupar-se per flurona i el que podria significar per al món que ja està lluitant contra el Covid-19 i totes les seves noves variants. Però, què és la flurona i què tan comú és? Quins són els símptomes de flurona i quants casos de flurona hi ha?





Què és flurona?





Tot i que el nom implica una combinació, flurona no és una fusió literal del COVID-19 i la grip que es van fusionar per formar un superpatogen que podria significar la destrucció de la nostra espècie. Més aviat, en última instància, flurona és només el terme usat per tenir COVID-19 i grip alhora. I no és una malaltia nova, ni tan sols és un fenomen nou.





Tot i que els informes inicials van fer la volta al món quan es va confirmar que una dona tenia grip i COVID-19, aquest no era el pacient zero figuratiu de flurona. No, flurona, encara que no es deia així en aquell moment, ha existit durant almenys dos anys.





Al novembre de 2021, Atlantic va informar sobre un cas de febrer de 2020, els primers dies de la pandèmia. En aquell moment, un home havia ingressat a un centre mèdic a Queens i va ser diagnosticat per primera vegada amb grip. Li van fer la prova novament i, a començaments de març, també va donar positiu per COVID-19. Aquest home, juntament amb la seva esposa i dos fills, van ser casos primerencs de flurona, al començament de la pandèmia.





I ni tan sols van ser els primers casos. Un estudi a la Xina de principis del 2020 va trobar molts casos d'infecció simultània entre la grip i el coronavirus. I tampoc no es limita a aquests dos llocs.





Segons The Washington Post, ja s'havien detectat casos de flurona als EUA, Brasil, Hongria, Filipines i fins i tot novament a Israel abans que aquest últim informe ajudés a encunyar el terme.





Segons el membre del grup assessor tècnic del Departament de Salut de les Filipines, el Dr. Edsel Salvana, la primera mort per COVID-19 fora de la Xina a principis de 2020 (que va ser a les Filipines) va ser un cas de coinfecció, segons allò informat per ABS-CBN . Aquest pacient, segons Salvana, era un ciutadà xinès que tenia COVID-19, grip i pneumònia per Streptococcus alhora.





Si els casos de flurona no són res de nou, per què només ens assabentem ara? A causa d'una por no realitzada que torna una vegada més. La gent va començar a preocupar-se per la propagació simultània d'ambdues malalties en el que alguns experts van anomenar “ gemeladèmia ”, encara que en lloc de tractar-se d'una nova malaltia, es tractava que els països poguessin manejar aquest brot doble.





Amb els sistemes de salut a tot el món aclaparats per l'augment de casos de COVID-19, el temor d'haver de bregar també amb la grip era una gran preocupació . Però aquesta pandèmia bessona mai no va passar.





Per què? Això no és clar, però hi ha moltes raons possibles. Entre els principals hi ha el fet que a causa dels tancaments de Covid-19 i a tots els que usen mascaretes, la temporada de grip en si simplement no va ser tan severa. Això està recolzat per dades que mostren que a l'última temporada de grip, els casos als EUA Van ser significativament més baixos del normal, com va assenyalar Atlantic . Ara, però, tornem a sentir-ne parlar.





Però hi ha una altra raó per estar preocupat en aquest moment. A causa de la prevalença de noves variants com la variant Omicron i la variant acabada de descobrir a França, el virus és especialment contagiós. Ja s'ha demostrat que Omicron és més transmissible que alguns ceps anteriors, cosa que fa que els casos de coinfeccions siguin encara més possibles ara.





On s'ha trobat la flurona?





Flurona no és res de nou, per la qual cosa hi ha altres casos. Des del recent cas d'alt perfil d'una dona embarassada no vacunada a Israel, l'estat jueu ha trobat altres casos de flurona, inclosa una altra dona embarassada.





Brasil també ha trobat diversos casos, igual que Hongria, les Filipines i els Estats Units. S'ha descobert que molts casos són més joves, encara que això no és gaire sorprenent, especialment en nens.





“ Rares vegades, he vist cinc virus diferents detectats en el mateix nen. En general, un nen que era a l'escola bressol ”, va dir a ABC News el Dr. Juan Dumois, metge pediàtric de malalties infeccioses del Johns Hopkins All Children's Hospital, en explicar com són de poc les coinfeccions en els nens.





Quins són els símptomes de flurona? Les vacunes poden protegir-lo de la flurona?





Com a flurona només té grip i COVID-19 al mateix temps, els símptomes són exactament aquests.

També hi ha altres similituds. Tant el nou coronavirus com la grip es propaguen de maneres molt similars, com a través del sistema respiratori, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





Els grups de risc també són en gran part els mateixos, com els treballadors mèdics de primera línia, la gent gran, les persones amb afeccions subjacents i les persones embarassades. Però això no vol dir que tot sigui exactament igual.





Algunes persones que contrauen flurona tenen pitjors símptomes que altres i, en gran mesura, la raó és simple: les vacunes. "Si estàs vacunat, la malaltia és molt lleu", va dir a The Washington Post el director de ginecologia del Rabin Medical Center-Beilinson Campus, Arnon Vizhnitser .





Tant el COVID-19 com la grip tenen vacunes disponibles, i ser inoculat, i en el cas del COVID-19, rebre la vacuna de reforç és la millor manera de limitar la gravetat de la flurona . I com que ambdues malalties es propaguen de forma similar, la forma de prevenir la seva propagació també és similar: distanciament social i ús de mascaretes.





A més, malgrat no ser una malaltia nova, hi ha la preocupació de tenir totes dues alhora, especialment per a certs grups de risc. Això és perquè els dos virus que componen la flurona es dirigeixen al sistema respiratori humà, cosa que pot fer que les persones tinguin dificultats, com els nens menors de dos anys i els adults majors de 65 anys.





"Quan el sistema immunològic comença a combatre un virus al sistema respiratori als pulmons, aquest atac causa una reacció inflamatòria que resulta en una producció de més moc als pulmons", va dir Dumois a ABC News, cosa que pot conduir a menys oxigen a la sang. i dificultat per respirar.





Altres experts també han dit una cosa semblant. Al setembre, el Dr. Adrian Burrowes, metge de medicina familiar i professor assistent de medicina familiar a la Universitat de Florida Central, va advertir a CNN que la flurona podria ser "catastròfica" per al sistema immunològic, cosa que podria conduir a taxes més altes de mortalitat.





Però, com va assenyalar l'OMS, les mesures preventives com vacunar-se, el distanciament social, fer servir mascaretes, rentar-se les mans, garantir la ventilació i evitar els esdeveniments de súper escampadors són formes ideals de mantenir-se fora de perill enmig d'ambdós brots d'aquesta gemelodèmia.