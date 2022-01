Famílies estan en contra d'instal·lar un alberg per a drogodependents davant d'una escola de Barcelona

Escola Mas Casanovas @Google Maps





L' Agència de Salut Pública de Barcelona ha adjudicat a l' Associació Benestar i Desenvolupament l'habilitació d'un alberg per a persones sense llar drogodependents al Districte d'Horta Guinardó. Aquesta iniciativa, tan positiva i necessària per als ciutadans que no tenen un habitatge, s'ha convertit en un problema per al barri per una planificació poc adequada per part de les autoritats públiques: han decidit ubicar l'alberg "a menys de 15 metres" de una escola pública per a alumnes de primària.





Així ho denuncia l' Associació de Famílies de l'Escola Mas Casanovas en un manifest enviat a CatalunyaPress . Els pares del col·legi s'han unit per instar les institucions encarregades d'aquesta decisió ( Agència de Salut Pública de Barcelona, Districte d'Horta-Guinardó, Associació Benestar i Desenvolupament i Consorci d'Educació de Barcelona ) que "reubiquin el centre" , a més de demanar una "investigació de les condicions en què s'ha produït el concurs públic i el contracte amb les societats d'inversió".





Les famílies, que aclareixen en tot moment que "donen suport" a la construcció d'una llar per a persones drogodependents, no comprenen com s'ha decidit ubicar "davant de l'escola" . "L'Escola Mas Casanovas és un Centre d´Alta Complexitat, és l´única escola del barri amb SIEI (suport intensiu a l´escolarització inclusiva), forma part del Projecte Magnet a causa de les seves complexes característiques i es troba dins del Programa Protegim les Escoles i el Programa Entorns Escolars Pacificats. Al nostre col·legi estan escolaritzats menors que provenen de situacions molt difícils, que necessiten molta tranquil·litat, a més de nens amb capacitats diferents”, exposen al manifest.





Les famílies denuncien que van ser "coneixedores, de forma no oficial, del contracte i de la seva propera instal·lació del centre" la tercera setmana de desembre, quan "la data límit de la signatura de la licitació era el 31/12/21". A més, quan es van reunir amb les autoritats públiques responsables de la decisió, se'ls va comunicar que no pretenien informar-los "fins al gener del 2022, quan la licitació ja estigués signada".











Així mateix, els familiars dels xiquets del col·legi Mas Casanovas denuncien que "es va informar l'empresa guanyadora amb un any d'antelació de les condicions concretes del contracte, específicament que havien d'aconseguir una ubicació nova, fent-se públic el concurs el setembre del 2021. Curiosament també, l'única empresa que es va presentar al concurs va ser l'empresa informada, l'Associació Benestar i Desenvolupament". El pressupost de la licitació és de 2.538.265,92 €.





Al manifest assenyalen que "ningú ha elaborat un estudi de viabilitat de la localització", ni tampoc "s'ha elaborat un Pla de Prevenció enfocat a la Infància (entorn estret de l'alberg), ni tampoc una valoració de riscos cap a la Infància. Lamentablement tampoc eren coneixedors de les complexes condicions i circumstàncies específiques del nostre centre escolar”.







"La Infància és el col·lectiu de més vulnerabilitat existent, per això és emparada i protegida per convenis internacionals. És senzillament inadmissible la vulneració de l'Interès Superior del Menor en aquest cas que ens concerneix", conclouen en el manifest.