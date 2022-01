Tot el que cal conèixer sobre el nou antiviral contra la covid-19 que comprarà el Govern de l'Estat

Caixes de l'antiviral de Pfizer, Paxlovid /@Reuters





Després de dies amb l'avenç "desbordat" de la variant òmicron a Espanya i de la tornada de les restriccions que ens han recordat al Nadal del 2020, el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que s'adquiriran 344.000 antivirals fabricats per la multinacional Pfizer per lluitar contra l'expansió del coronavirus.





En concret, la compra es farà al mes de gener -si bé no se sap quan arribarà- i serà dels antivirals anomenats "Paxlovid", que s'administren oralment i en forma de píndoles.





Encara que sigui una solució fàcil d'implementar i poc invasiva, l'Administració de Drogues i Aliments dels Estats Units (FDA per les sigles en anglès) va advertir a l'hora d'aprovar la pastilla el desembre de 2021 que "en cap cas és un substitut per a la vacunació en individus per als quals es recomana el vaccí contra la covid-19 i una dosi de reforç". Així, el fàrmac actua com un complement més a les altres vies per pal·liar els efectes del virus.







Aquestes medicines ja tenen el sí "d'emergència" de l'Agència Europea de Medicaments per prevenir els casos més greus de coronavirus, i majoritàriament estan recomanades per a pacients adults que no necessiten oxigen suplementari, però sí que tenen un risc més gran que la seva malaltia progressi a greu.





ADMINISTRACIÓ DEL "PAXLOVID" I EFECTES SECUNDARIS





Pel que fa a la funció principal de la càpsula dissenyada per Pfizer, el que busca impulsar és el bloqueig de l'activitat d'un enzim específic que la covid-19 necessita per replicar-se al cos infectat, en un mecanisme molt similar al d'altres companyies farmacèutiques que ja s'estan administrant en alguns països, com en el Canadà.







Tal com va demostrar la marca nord-americana en els seus assaigs, l'antiviral s'ha de donar els dies immediatament posteriors al diagnòstic de la malaltia i de l'aparició dels primers símptomes. Seguint aquestes instruccions es pot reduir fins a un 89% -segons dades de l'empresa- el risc d'hospitalització dels malalts adults amb covid-19 i també el de mort. Així mateix, la companyia afirma que és un potent inhibidor davant de la variant òmicron.





D'acord amb la farmacèutica, els dos principis actius del medicament (PF-07321332 i ritonavir) estan disponibles en comprimits separats que cal prendre junts dues vegades al dia durant cinc dies. Els efectes secundaris més comuns notificats durant el tractament i fins aproximadament un mes després de l'última dosi van ser la disgèusia (alteració del gust), diarrea i vòmits.





SENSE LLICÈNCIA OFICIAL





Pel que fa a l'explicació de l'Agència Europea de Medicaments (EMA), de moment la institució ha donat suport al seu ús "d'emergència" i sempre sota decisió individual de les autoritats de cada país, tot esperant una llicència oficial europea.





En tal sentit, l'EMA ha assenyalat que aquests antivirals no s'han d'emprar amb determinats medicaments, ja que la seva acció pot provocar augments nocius dels nivells en sang o, per contra, reduir l'activitat d'aquesta píndola. A més, l'agència ha apuntat que tampoc s'han d'utilitzar en pacients amb insuficiència renal o hepàtica greu, ni durant l'embaràs o en persones que puguin quedar embarassades.





Per la seva banda, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha confirmat que el medicament encara no està aprovat i que la companyia no ha demanat tampoc la seva autorització condicional. Tot i això, els països de la Unió Europea poden comprar el "Paxlovid" mitjançant els processos habilitats per a l'adquisició de medicaments no autoritzats (encara) per l'EMA.