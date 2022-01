El director del Mobile World Congress assegura que la fira tornarà a Barcelona al febrer

John Hoffman /@EP







El director de la GSMA, John Hoffman, ha assegurat que el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona del 2022 obrirà les portes del recinte Gran Via de Fira de Barcelona del 28 de febrer al 3 de març, on esperen acollir més de 1.500 expositors i assistents registrats des de 150 països.





Ho ha dit en una carta aquest dilluns, en què ha assenyalat que la GSMA només consideraria un canvi dels seus plans per decisió de les autoritats espanyoles. Ha assegurat que al febrer serà el moment de conèixer els responsables de la indústria mòbil, escoltar els líders d'opinió i tancar acords.





Hoffman ha destacat alguns dels espais que s'obriran al MWC de Barcelona aquest any, com el Programa Ministerial, on es reuniran els responsables polítics, el 4YFN, l'esdeveniment de startups, o l'espai Industry City, una novetat aquest 2022.





ADAPTACIÓ PER LA PANDÈMIA



Ha destacat que les edicions del 2021 que van tenir lloc a Xangai, Los Angeles i Barcelona es van fer en un “context únic i amb estreta col·laboració amb les autoritats” per garantir la seguretat de tots, amb actualitzacions constants de la informació.





A l'edició de febrer, segons Hoffman, es mostrarà la "vitalitat, l'abast i la diversitat" del MWC per afrontar els reptes clau de la societat. Ha convidat tothom a assistir presencialment a Barcelona, "realment la llar del MWC", i ha recordat que estarà sempre disponible en línia.