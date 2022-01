UGT i CC.OO. denuncien les males condicions de l'autobús entre Barcelona i el Baix Llobregat

Autobus Baix Llobregat /@ccoocatalunya







UGT i CC.OO. de Catalunya han demanat normalitzar la situació del transport públic amb autobús entre Barcelona i el Baix Llobregat, en un comunicat conjunt aquest dilluns. Els sindicats han criticat "la pressió" que reben els conductors del servei a causa de les ineficiències del servei i de l'incompliment d'horaris que, han assegurat, es duu a terme des de fa mesos.





Han explicat que els conductors han patit agressions verbals i fins i tot un intent d'agressió física. Han reclamat solucions que "hi hagi autobusos en condicions decadents que impedeixen poder oferir un servei públic en condicions" i que no tenen mesures de protecció davant de la Covid-19, a més de demanar un mitjà de comunicació amb l'empresa en cas d'incidència o emergència. Igualment, han demanat que les instal·lacions de les cotxeres no ofereixen espai de descans i menjador ni tenen aigua potable.





Fonts d'Avanza, l'empresa concessionària del servei, han recordat, en declaracions a Europa Press aquest dilluns, que van assumir el servei "fa 15 dies" i que es van trobar amb una flota, textualment, en molt males condicions i un servei que ja estava deteriorat. "Estem treballant intensament per revertir la situació, però necessitarem temps per posar-ho a to", han afegit.





Sobre les instal·lacions de les cotxeres, han explicat que “estan pràcticament preparades, només falten alguns ajustaments” perquè estiguin llistes.