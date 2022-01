Fiscalia manté que exdirectius de l'ACA van concedir contractes a dit

Judici a exdirectius de l'Agència Catalana de l'Aigua /@EP





La Fiscalia ha mantingut durant l'última jornada de judici a exdirectius de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que els sis acusats presumptament van acordar contractacions en reunions amb empresaris abans de licitar-les públicament, mentre que les seves defenses han assegurat que van actuar correctament i seguint les normes.







El judici ha acabat aquest dilluns a la secció 8 de l'Audiència de Barcelona, i la Fiscalia demana condemnar els exdirectius a sis anys de presó per presumpta prevaricació, malversació i revelació de secrets. Al seu informe final, la fiscal ha sostingut que els exresponsables de la corporació "van fraccionar de manera artificiosa el contracte d'algunes tasques" per esquivar el concurs públic i concedir-les a dit.





Ho ha titllat d'"un fraccionament de llibre" i la també Fiscalia retreu que l'ACA va adjudicar més d'un milió d'euros en contractes complementaris a empreses vinculats a dos excàrrecs, ara enjudiciats.





NO ES CONEIXEN





En canvi, l'advocada del llavors director de l'ACA ha remarcat que 20 dels 22 testimonis al judici “han abonat sense fissures la completa bondat del treball dels acusats” i que els empresaris involucrats en els contractes han negat que es reunissin amb ell abans de la licitació ni que el coneguessin.





La resta de defenses també han demanat l'absolució per als acusats i han sostingut que les proves al judici no han acreditat que hagin delinquit. Els advocats dels acusats han criticat que la Fiscalia va afegir una nova acusació en el tràmit de conclusions finals, segons la qual suposadament van reflectir un sobrepreu del 3% als contractes per enriquir-se, cosa que les defenses neguen.





TESTIMONIS DEL JUDICI



En altres sessions del judici, tècnics de l'ACA van declarar com a testimonis i se'ls va preguntar, en concret, per la contractació per redactar el Pla de gestió de la conca fluvial de Catalunya.

Van coincidir a declarar que la contractació va complir amb la normativa, i defenses i acusació també va interrogar excàrrecs de l'ACA i responsables d'empreses que es van relacionar amb l'organisme al voltant del 2007.





Per a la Fiscalia, els acusats van fer servir el procés de licitació "amb l'evident intenció de procurar-se un il·lícit benefici econòmic", i qüestiona que el contracte comptés amb múltiples contractes complementaris, encara que tècnics de l'organisme van explicar que el contracte es va basar en un altre que ja havien fet abans, de menor envergadura, però que plantejava necessitats semblants.