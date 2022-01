El bus a demanda arriba als barris de Montbau i la Vall d'Hebron dilluns que ve

Informador de l'autobús a demanda /@EP





Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l'Ajuntament de Barcelona posaran en marxa dilluns que ve el servei d'autobús a demanda 'El meu Bus' als barris de Montbau i la Vall d'Hebron del districte d'Horta-Guinardó.





En un comunicat aquest dilluns, l'operador de transports ha explicat que es tracta de la segona implantació d'aquest sistema a la ciutat, després de l'experiència d'aquest servei al barri de Torre Baró del districte de Nou Barris, on funciona des del 2019.





El nou servei substituirà la línia 135, millorant "les prestacions, la flexibilitat i l'eficàcia" del bus de barri existent, que cobreix aquests mateixos barris amb una freqüència fixa de 45 minuts.

El recorregut del bus a demanda es basa en un sistema intel·ligent que incorpora les sol·licituds de desplaçament dels usuaris rebudes amb antelació i quan no hi ha peticions el bus es manté al punt de regulació.





El servei compta amb 26 parades fixes, dues de les quals noves -el CAP d'Horta i l'Hospital Vall d'Hebron-, i permet escollir el lloc de pujada, el de baixada i l'hora en què s'agafarà el bus un determinat dia o bé de manera periòdica.





L'horari de l'autobús és de 7 a 21 hores els dies laborables, de 8 a 21 els dissabtes i de 9 a 21 els festius i les peticions es poden cursar mitjançant trucada telefònica i amb una app gratuïta per a mòbil disponible per a Android i Apple.





Des de l'app també es pot modificar una petició, cancel·lar-la, marcar parades preferides, consultar les reserves fetes i rebre avisos de les variacions al servei. Aquest dilluns ha començat la campanya informativa per explicar el desplegament del bus a demanda i els dies 13 i 14 tindran lloc tallers pràctics dirigits als veïns per explicar-los amb més detall com poden fer la descàrrega de l'app i acompanyar-los en el procés de registre i primeres reserves.