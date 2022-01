Festa pels alumnes d'una escola de Cubelles perquè els han robat el material informàtic

Robatori a una escola de Cubelles /@noticiesCB





L'escola Mar i Cel de Cubelles (Garraf) no ha pogut reprendre les classes aquest dilluns després de les vacances de Nadal per culpa d'un robatori durant el darrer cap de setmana. Els lladres s'han emportat bona part del material informàtic que fan servir els alumnes per seguir l'activitat docent. A més, durant l'assalt han provocat importants desperfectes i danys en l'edifici, que s'ha quedat sense subministrament elèctric.





La direcció de l'escola ha demanat a les famílies de primària que no portin els infants aquest dilluns. Per a aquells que no han pogut trobar una alternativa, però, s'ha habilitat el pati de l'escola. L'alumnat d'educació infantil sí que ha pogut reprendre el curs amb normalitat.