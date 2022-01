Així és el CatVers, la versió catalana del metavers que acollirà grans festivals

Captura de pantalla del CatVers/ @CentreBlockchain





Catalunya ha llançat el CatVers, un espai digital immersiu obert desenvolupat pel Centre Blockchain (CBCat), promogut pel Govern i la Cambra de Comerç de Barcelona. El metavers en català estarà a disposició de les entitats que se sumin per a fer reunions des d'aquest dilluns i s'espera que pugui acollir activitats diverses com galeries d'art al febrer i fer esdeveniments més grans com ara festivals a partir del març. Serà llavors quan es publicaran les tarifes "assequibles" per fer ús de l'espai, que serà gratuït en els primers dos mesos.





El president executiu del CBCat, Quirze Salomó, ha explicat que hi ha una "possibilitat molt alta" de desenvolupar una moneda pròpia pel metavers català per "monetitzar els actius" que puguin oferir-s'hi.









El projecte, ha tingut un pressupost inicial d'entre 10.000 i 20.000 euros i els organitzadors esperen que sigui "econòmicament sostenible" ràpidament, segons el president executiu del CBCat. De cara a finals d'any, els organitzadors es proposen desplegar un campus universitari que puguin fer servir les universitats catalanes.





La presentació oficial de l'espai ha sigut aquest dilluns, i ha comptat amb el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró i la presidenta de la Cambra de Comerç, Mònica Roca. Els assistents han pogut seguir l'acte amb ulleres de realitat virtual per poder seguir la presentació de forma més immersiva.