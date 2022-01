Neix el primer observatori de riscos per a les empreses

L’Institut Cerdà presentarà la setmana a Barcelona la primera edició de l’Observatori de Riscos per a Empreses que pretén mostrar anualment els ítems que impacten a les empreses a Espanya. Per a fer-ho, analitzarà el context des d’una perspectiva mundial ajustant els riscos a l’àmbit del nostre páis, seleccionant els més rellevants a curt i mig termini i exposant cada risc de manera detallada amb la seva “descripció” i amb el “què està passant al país") i identificant els impactes en el camp de les inversions, organització, persones, reputació, operacions, cadena de subministrament, instal·lacions i competitivitat.





L’objectiu principal de l’Observatori és convertir-se en una eina útil/ @EP





L’objectiu principal de l’Observatori és convertir-se en una eina útil i de reflexió per a la presa de decisió de les empreses, aportant una visió externa focalitzada en el context del nostre país, que ajudi a complementar els seus propis mapes i estratègies de gestió de riscos, a la vegada que propiciï espais compartits entre empeses per a l’intercanvi d’informació i debat en un camp d’enorme sensibilitat com és el de la detecció de riscos, com a primer pas per a la seva prevenció i gestió.







En aquesta primera edició, l’Observatori de Riscos de l’Institut Cerdà identifica, pel 2022 ha detectat 31 riscos agrupats en cinc àmbits: econòmic, institucional, mediambiental, social i tecnològic.





1.- En l’àmbit econòmic, l’Observatori de Riscos destaca que les empreses s’enfrontaran a una major complexitat de les operacions derivada d’una major recurrència de les disrupcions en les cadenes de subministrament i distribució, i d’una creixent inestabilitat i volatilitat dels agents que les conformen.





Riscos econòmics





2.- Pel que fa a l’àmbit institucional, Espanya, instada per la Unió Europea i els fons Next Generation EU, afrontarà aquest 2022 reformes estructurals que requeriran un esforç de planificació a mig i llarg termini per modernitzar el marc normatiu laboral, assegurar la sostenibilitat de les finances públiques o modernitzar les seves infraestructures energètiques i digitals. Aquestes transformacions requeriran aconseguir consensos i acords, imprescindibles en un marc institucional marcat els darrers anys per la seva fragmentació i per la seva visió a curt termini.







Riscos institucionals





3.- Els riscos vinculats als efectes del canvi climàtic radiquen a Espanya en la necessitat d’accelerar la planificació i execució de noves inversions per part de les empreses, i en la imprescindible coordinació i col·laboració entre el sector públic i el sector privat per incorporar les mesures corresponents d’adaptació i mitigació.





Riscos mediambientals





4.- En l’àmbit social, la cohesió social, la reducció de les desigualtats i la necessitat d’oferir oportunitats a la persona, com a individu, i als diferents segments socials en el seu conjunt han passat a ser riscos que afecten totes les empreses. Aquests riscos socials poden danyar l’estabilitat política del país, comprometre el creixement econòmic i, en definitiva, la competitivitat empresarial tan necessària pel procés de recuperació i transformació.





Riscos socials





5.- Pel que fa a l’àmbit tecnològic, la ciberseguretat - i de manera particular l’increment i la sofisticació dels ciberatacs - continuarà essent aquest 2022 una de les preocupacions principals de les empreses espanyoles. Igualment, la no adaptació al progrés tecnològic constitueix en aquest sentit un risc en els propers anys per a les empreses, que hauran de trobar l’equilibri entre inversió i adaptació tecnològica, afrontar la incertesa reguladora i la capacitació i reciclatge professional de les persones de les seves respectives organitzacions.





Riscos tecnològics





LA LLAVOR DE LA CULTURA DE LA RESILIÈNCIA EMPRESARIAL





L’Observatori de riscos neix de l'aportació del Servei de Suport a la gestió de Crisis i Resiliència (SSgC) de l’Institut Cerdà, una iniciativa en la qual participen, des de fa més de 10 anys, nou grans empreses espanyoles. Amb aquesta iniciativa,vol ajudar les empreses a estar més ben preparades per gestionar crisis, aportant nou coneixement, propiciant l’intercanvi d’experiència i lliçons apreses, contribuint al desenvolupament de les seves pròpies capacitats i promovent un marc estable i permanent de col·laboració; contribuint, en definitiva, a l’avenç de la seva cultura de resiliència.





L’Observatori es presentarà dimarts 18 de gener, a les 11.00 hores, a Casa Seat a Barcelona en un acte serà presidit pel conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent.