Julia Otero torna a la ràdio després de superar un càncer: "Gairebé s'ha completat una volta al sol"

Julia Otero @ep





La directora i presentadora de 'Julia a l'ona' a Onda Cero, Julia Otero , ha tornat aquest dilluns al seu programa de ràdio després de superar el càncer que li va ser diagnosticat a inicis del 2021 i que el va obligar a deixar temporalment l'espai, a mans de la periodista Carmen Juan.





"Divendres, acomiadava amb aquesta cançó ('Let's Stay Together') Carmen Juan l'últim 'Julia a l'ona' de la setmana passada. No se m'acudeix una altra manera millor per posar un punt i seguit. Aquí estem tots una altra vegada" , ha reflexionat la periodista en començar aquest dilluns el programa.





Otero ha recordat que "gairebé s'ha completat gairebé una volta al sol" des que va deixar d'estar davant d'aquest micròfon d'Onda Cero. Així, la presentadora ha assenyalat que "sembla ahir, però han passat moltes coses, algunes fins i tot bones, encara que cal entrenar la vista i l'olfacte per distingir les petites alegries diàries que es creuen pel camí". "Sempre n'hi ha, però, això sí, cal estar atents", ha postil·lat.





"Quan es trepitja l'infern s'aprèn ràpid a celebrar la vida. I això és el que la ràdio ha d'intentar cada tarda: celebrar la vida, divertir, entretenir, fer pensar, acompanyar. I tocar una mica els nassos, això també" , ha afirmat la periodista.





En aquest punt, Julia Otero ha apuntat que “l'atmosfera circumdant no és bona”. "Es porten els crits, la mala llet, les mentides, l'insult, la desqualificació... però això no és el Congrés dels Diputats; això és la ràdio, concretament la nostra i si cal navegar contracorrent, es fa. A temps de còlera el que és revolucionari és apostar per la serenitat", ha manifestat.





Otero, de 62 anys, va anunciar el febrer del 2021 que patia càncer i s'apartava un temps de la ràdio per sotmetre's al tractament . "En un control rutinari, d'aquells que tots hem de fer-nos, va arribar la sorpresa. En un raconet van aparèixer cèl·lules egoistes, com les anomena el doctor López Otín", va explicar la presentadora durant el programa radiofònic.





Recentment, Julia Otero va comunicar que no té "ni una sola cèl·lula cancerígena", encara que es va mostrar prudent a l'insistir que "el càncer és una espasa de Dàmocles que dura cinc anys com a mínim". "Per tant, sóc sempre molt prudent, però a hores d'ara no tinc ni una sola cèl·lula cancerígena", va assenyalar la presentadora.