Puigdemont demana al Banc Central Europeu que vigili el BBVA per les connexions amb Catalunya

L'expresident de Catalunya, Carles Puigdemont /@EP





L'expresident de Catalunya, Carles Puigdemont, ha sol·licitat al Banc Central Europeu (BCE), sota el pretext de l'oferta pública d'adquisició d'accions sobre Garanti, que vigili el banc BBVA per les connexions amb Catalunya , que són moltes des dels darrers anys.





Puigdemont va remetre una carta amb Antoni Comín i Clara Ponsatí el mes de desembre passat. Ara, ha empès Andrea Enria, president del consell supervisor de l'organisme, a moure's en relació amb una operació que es va iniciar al novembre i de la qual no s'han pronunciat públicament.





Per a qui fos dirigent de Catalunya, hi ha risc en el fet que BBVA hagi integrat Banca Catalana, CatalunyaCaixa i Unnim i ara s'expandeixi i exposi més a països com Turquia, on el seu règim polític no té gaire en compte les opinions i recomanacions del Banc Central Europeu.





D'aquesta manera, Carles Puigdemont va preguntar a la seva carta com Enria valora aquesta operació i fa només uns dies, aquest va donar la seva resposta, escudant-se que les obligacions d'informar el Parlament Europeu queden sota secret professional.





Però a més, Andrea Enria fa servir paraules del president de BBVA per referir-se que els actius totals o l'exposició en aquests països ponderada per risc a Garanti de l'entitat BBVA no seria de manera diferent materialment parlant.





D'altra banda, el president Enria ha recalcat en el procés supervisor existent, en què apunta que es valoren de manera constant els riscos a què s'exposen els bancs, parlant sempre amb ells perquè siguin conscients de quins riscos assumeixen.





BBVA, com indicàvem més amunt, cada cop està més lligat a Catalunya. De fet, és un dels bancs amb més pes a la comunitat. van començar a apostar pel mercat català a la dècada dels 80 i des de llavors ha anat creixent.





Per exemple, podem assenyalar el moment en què BBVA va aconseguir la majoria del capital de Banca Catalana. Més tard es van integrar al BBVA les caixes de Manlleu, Caixa Sabadell i Caixa Terrassa. Més tard van repetir el procés amb Catalunya Banc.