Kiko Rivera assegura que ja no forma part de la família Pantoja

Duríssims moments per a Isabel Pantoja . I és que segons hem sabut els darrers dies la tonadillera està travessant per una situació crítica i hi ha màxima preocupació al voltant del seu estat de salut. "No hauria d'estar sola en cap moment i el seu cercle més proper ha cridat Kiko Rivera a Isa Pantoja perquè corrin Cantora al costat de la seva mare, que els necessita més que mai" revelaven al programa 'Viva la vida' el passat dissabte, insinuant que l'estat de la tonadillera és més greu del que pensem.





Una crida d'atenció que els fills d'Isabel han reaccionat de manera molt diferent. Isa, molt preocupada, publicava a les seves xarxes socials 'mare només n'hi ha una' i trucava a la seva mare quan s'assabentava de la notícia, tal com ha explicat el seu nòvio, Asraf Beno , assegurant que la jove té intenció d'anar-hi a Cantora per estar amb la seva mare els propers dies.





Kiko, per part seva, ha reaccionat amb total indiferència, assegurant davant dels nostres micròfons en exclusiva que no té relació amb la seva mare ni pensa tenir-la malgrat el delicat moment pel qual travessa.





Així, confirmant que no sap com es troba la tonadillera i que no ha parlat amb ningú del cercle proper, el Dj deixa clar que té contacte "zero" amb Isabel Pantoja i que no pensa anar a Cantora perquè ja no considera la seva mare part de la família.





"La meva dona és la meva dona i els meus nens, correcte, i res més. Bé i els meus amics és clar, la família que un tria. La resta en aquests moments zero. Al final has d'estar amb gent que et faci bé, saps? " ha confessat, sense por de penedir-se d'aquestes duríssimes declaracions sobre la seva mare: "és així, però anem, que no és nou que ho porto dient des del principi".





Per això, ferm en la seva postura, no té previst un retrobament amb l'artista malgrat que el seu estat de salut podria ser extremadament preocupat. "De moment no", sentencia, sense rastre de preocupació pel delicadíssim moment que està vivint Isabel Pantoja en part, suposadament, per la seva relació nul·la.