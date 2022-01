Pare i filla sobreviuen a una inundació després d'aferrar-se a un arbre durant 48h

Una imatge de fitxer d'unes inundacions /@EP





Un pare i la seva filla han sobreviscut a les inundacions d'Austràlia després de passar dos dies agafats a un arbre.





El cicló Seth va provocar fortes pluges al país i algunes zones van quedar completament inundades. Tant, que aquest home i la seva filla van tenir problemes per continuar movent-se amb el cotxe al migdia de diumenge i van haver de sortir-ne per sobreviure.





Encara que van pujar al sostre del cotxe, això no els va servir per estar fora de perill i van ser arrossegats pel corrent fins a un arbre proper. Aleshores, l'home va tornar a saltar al cotxe per treure una corda que tenia i pare i filla es van lligar amb ella a les branques de l'arbre. Així van passar al voltant de 48 hores fins que van poder ser rescatats.