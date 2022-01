Catalunya segueix batent rècords: 43.512 casos i 89 morts les últimes 24 hores

Baixen indicadors com la rt i el risc de rebrot però pugen les hospitalitzacions /@EP





Catalunya ha registrat fins aquest dimarts 1.550.290 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia --1.465.857 amb una prova PCR o test d'antígens--, 43.512 més que al recompte de dilluns, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la pàgina web.





Les últimes 24 hores s'han registrat 89 morts i el total de víctimes mortals és de 24.882: són 15.837 a hospital o centre sanitari, 4.668 a residència, 1.290 a domicili i 3.087 que no són classificables per falta d'informació.





Pel que fa als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 2.290, 58 més que a l'últim recompte. Un total de 520 pacients es troben ingressats en unitats de cures intensives (UCI) de centres públics i privats, 20 més que en el darrer recompte: 334 necessiten ventilació invasiva (intubació), 18 requereixen oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO), i 168, suport sense intubació.





La velocitat de reproducció de la malaltia (rt) baixa lleugerament a 1,09 i el percentatge de positivitat dels tests d'antígens i PCR se situa en 27,30% -no es comptabilitzen els notificats per les farmàcies- mentre que la incidència acumulada en els darrers 14 dies és de 3.666,17 per cada 100.000 habitants i la mitjana d'edat dels casos confirmats és de 37,56 anys.





La taxa de risc de rebrot ha pujat: dilluns se situava a 3.858 i 24 hores després és a 3.896.





VACUNACIÓ



Catalunya ha administrat la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus a un total de 6.377.133 persones des que va començar la campanya de vacunació, dels quals 6.112.158 ja tenen la pauta completa, i n'hi ha 2.297.980 immunitzats amb tercera dosi.





En percentatges, el 80,6% de la població catalana està vacunada com a mínim amb una dosi de la vacuna, mentre que un 76,9% ja té la pauta completa de la vacunació.