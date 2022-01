L'OMS demana no relacionar termes com 'deltacrón' o 'flurona' amb el Covid-19 per ser inexactes

Arxiu - El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en roda de premsa després de l'Assemblea Mundial de la Salut. A 1 de desembre de 2021. - OMS - Arxiu







L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha demanat no fer servir paraules com 'deltacrón' o 'flurona' per parlar de la COVID-19 per la inexactitud d'aquestes amb la pandèmia.







Així ho ha posat de manifest la doctora Maria Van Kerkhove, epidemiòloga líder de l'OMS, a través del seu perfil a xarxes socials, concretament a twitter, on ha demanat que aquests termes "impliquen combinació de virus o de variants i això no està passant".





"No usem paraules com deltacró, flurona o flurone. Si us plau. Aquestes paraules impliquen una combinació de virus / variants i això no està succeint. És probable que deltacró sigui una contaminació durant la seqüenciació, SARSCoV2 continua evolucionant i consulteu la coinfecció per grip" , ha manifestat.





Pel que fa a flurona, l'experta ha vaticinat que es produiran més casos de coinfecció "a causa de l'ús limitat de mesures socials i de salut pública". Per això, ha instat a continuar amb la vacunació de les dues malalties ia continuar prenent mesures de prevenció com l'ús de la màscara, mantenir la distància, evitar llocs concorreguts i ventilar les habitacions.