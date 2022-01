Salvador Illa sobre la renovació de la cúpula de Mossos: "Sembla una purga"

S'obre a signar un pacte pel català que garanteixi la “convivència lingüística” /@EP





El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat explicacions al Govern sobre la renovació de la cúpula dels Mossos d'Esquadra anunciada aquest dilluns, després de la destitució del Josep Lluís Trapero: "Amb tot el respecte però amb tota la claredat, tot sembla una purga”.





En una entrevista aquest dimarts a Ràdio 4 i La 2, ha destacat que el PSC ha demanat la compareixença del conseller dʻInterior, Joan Ignasi Elena, i el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, i s`ha mostrat "preocupat per com sʻestà" dirigint políticament aquest departament”.





A parer seu, això s'afegeix a les "informacions periodístiques de professionals molt acreditats del periodisme que diuen que s'han esborrat correus electrònics i que hi ha interferència política en investigacions", ha dit, en referència a una informació publicada per eldiario.es.





Illa ha sostingut que aquests fets dibuixen un "quadre molt preocupant d´un dels pilars de l'autogovern de Catalunya", els Mossos, després que es traslladés la defensa d´agents agredits d'Interior a Presidència i es retiressin acusacions dies abans del judici contra els presumptes agressors, ha afirmat.





Per ell, "es dibuixa com una possibilitat" que el Govern vulgui controlar políticament els Mossos, en les seves paraules, encara que ha dit textualment que no vol introduir cap ombra de dubte a la professionalitat dels nous comandaments.





DIÀLEG I ACORDS



Sobre la taula de diàleg, ha subratllat que correspon al Govern i a la Generalitat determinar quan se celebra la següent reunió: “Ja hi ha hagut reunió de la taula i n'hi haurà. Hi ha treballs discrets”, i ha tornat a reclamar al president de la Generalitat , Pere Aragonès, obrir un diàleg entre els partits catalans.





Com a exemple de diàleg a Catalunya, ha posat en valor que divendres la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, es reunís amb diputats del PSC per abordar un pacte sobre el català: “Ens va passar un primer document molt senzill però amb un contingut molt acceptable sobre com començar a treballar”.





En aquest sentit, ha avançat que el seu partit està obert a tancar un acord que garanteixi, a més, la "convivència lingüística", ja que al seu parer hi ha persones que senten que se'ls ha imposat el català.





D'altra banda, ha demanat a ERC respectar els acords aconseguits entre el Govern, els sindicats i la patronal per tirar endavant la reforma laboral, i ha reclamat al PP responsabilitat en aquest tema, com a "partit que ha governat Espanya".





LA "INCERTESA" DEL GOVERN



Illa ha sostingut que l'Executiu català afronta una "incertesa" després de no aprovar els Pressupostos amb la majoria de la investidura i amb la qüestió de confiança a l'aire, davant del que ha demanat claredat i ha erigit el PSC com a alternativa.





Pel que fa a la gestió de la pandèmia, ha apostat per donar suport a les decisions que prenguin les autoritats sanitàries i anar junts, també a escala europea: “El conseller Argimon està fent tot el que creu que ha de fer i afronta les coses”, i ha afegit que, si ha de fer alguna consideració, la farà en privat.