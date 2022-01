Demanen la suspensió dels processos de selecció públics a Montgat per no perjudicar al personal interí

Ajuntament de Montgat @ep





El Comitè de l'Ajuntament de Montgat, seguint el posicionament de CCOO, va demanar al novembre de 2021 la suspensió dels processos de selecció de personal, tal i com s'estava procedint a la majoria d'Administracions Públiques, a l'espera de la publicació de la Llei per reduir la temporalitat a les Administracions. Finalment, la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat pública, va entrar en vigor el passat 30 de desembre establint importants novetats en matèria de funció pública en processos d'estabilització de treball temporal, entre d'altres.





L'Equip de Govern, no ha volgut entrar en negociacions i ha convocat places públiques ocupades, perjudicant al personal interí que, en alguns casos, porten més de 15 anys a l’Administració, algunes en situació de precarietat entre les que es troba una persona denunciant d'un presumpte cas d'assetjament laboral i abús de poder, encara en investigació.





CCOO, com a sindicat majoritari a les Administracions Públiques, demana la suspensió de tots els processos de selecció de personal interí i que es respectin els drets de les persones que estan en situació precària des de fa anys, que en el cas de Montgat es veuen ara perjudicades per unes decisions gens imparcials doncs fins al 2012 no hi havia cap Llei que s’oposés a la convocatòria del personal interí i ara, l’Ajuntament no vol entrar en negociacions quan hi ha una Llei que millora les convocatòries d’aquest personal.