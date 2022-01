S'ha de tractar Òmicron com una grip?

Una sanitària a la porta del Centre de Salut Universitat, a 21 de desembre de 2021, a Madrid, (Espanya). - Cézaro De Luca - Europa Press





La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC) ha publicat un editorial en què aposta per tractar la COVID-19 com altres malalties infeccioses, entre elles la grip, així com recuperar la 'vella normalitat' a través de la supressió de les màscares i de qualsevol tipus de restricció.







"Ni el sistema de salut ni la societat en conjunt es poden permetre continuar testant asimptomàtics o amb símptomes lleus i aïllant tots els positius, amb les conseqüències que això comporta a nivell social i econòmic per les baixes laborals massives de persones sanes. acabar amb l'excepcionalitat: la COVID-19 ha de ser tractada com la resta de malalties. La immunitat adquirida i l'arribada d'òmicron així ho permeten”, resumeixen els metges de família en un comunicat.





Des de semFYC ressalten que el sistema actual de control de casos "consumeix molt de temps i recursos i, com s'ha tornat a demostrar a la sisena onada, quan augmenta de forma important el nombre de casos deixa de ser viable i col·lapsa ràpidament".





"Ha arribat el moment de deixar de fer per poder fer: deixem de visitar i testar persones sanes amb símptomes menors, deixem de rastrejar i testar els seus contactes, abandonem els aïllaments i les quarantenes. Totes aquestes activitats, que van tenir sentit al passat, s'han vist superades amb la immunitat adquirida (tant per infecció com per vacunació) i l'arribada d'òmicron", insisteixen sobre això.





Així, consideren que "l'objectiu ha de ser tractar la COVID-19 com la grip", a través de "diagnòstic clínic i recomanacions generals sobre autocura i prevenció de contagis a persones vulnerables, reservant l'atenció sanitària per a les persones que ho necessitin per la seva simptomatologia o vulnerabilitat". “ Només així podrem atendre degudament a qui de veritat ho necessiti, per COVID-19 o per qualsevol altra malaltia ”, destaquen.





Per això, demanen enviar "un missatge contundent i coordinat des de totes les institucions per revertir la necessitat de fer diagnòstic de les infeccions respiratòries lleus, ja sigui als centres de salut o amb test d'autodiagnòstic". "El diagnòstic etiològic s'ha de reservar només per als sistemes sentinella de vigilància epidemiològica", reblen.





D'aquesta manera, es posicionen en la línia del que va expressar ahir el president del Govern, Pedro Sánchez, en una entrevista a la Cadena SER, en què va avançar que el Ministeri de Sanitat, i en concret el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i la Ponència d'Alertes, estan treballant "des de fa setmanes" un pla per abordar la COVID-19 com la grip, és a dir, a través d'un sistema sentinella en què es controla la malaltia a través de la notificació de seleccionats mèdics d'atenció primària.





Sánchez ha defensat que es tracta d'un "debat necessari" i que el Govern està "intentant obrir a nivell europeu", ja que, segons ell, es compten amb prou eines per "protegir-nos i reduir en la mesura de les nostres possibilitats els contagis entre la població".





RECUPERAR LA 'VELLA NORMALITAT'





Una altra de les peticions dels metges de Família és recuperar "com més aviat millor" la 'vella normalitat', és a dir, la vida abans de març de 2020. Això és, al seu parer, "sense màscares ni limitacions de la interacció social".





"En el moment actual ja no té sentit mantenir-les i cal planificar-ne l'eliminació, començant per l'absurda recuperació de l'obligatorietat de la màscara en espais exteriors", consideren des de semFYC.





En resum, creuen que els governs han de centrar els seus esforços a "protegir les persones més vulnerables en lloc de tractar de frenar, probablement amb poc èxit, la circulació del virus a nivell poblacional". Com a alternativa, defensen que la transmissió del SARS-CoV-2 afavorirà la protecció de la població ara que la gran majoria està vacunada.





"Aquesta protecció focalitzada es pot aconseguir a partir de tres eixos: vacunació de les persones de risc, recomanacions específiques per a les persones vulnerables (minimitzar contactes propers amb persones amb simptomatologia respiratòria, valorar l'ús de mascaretes FFP2 en situacions d'alt risc de contagi a moments d'incidència elevada) i actuacions específiques en àmbits com les residències geriàtriques, que en algunes comunitats autònomes han concentrat més de la meitat de totes les defuncions per COVID-19”, argumenten.





ÒMICRON, MENYS GREU





Els metges de família defensen que aquesta sisena onada "ha estat diferent de totes les altres", perquè "l'arribada d'òmicron està deixant una gran quantitat d'infeccions amb nivells màxims d'incidència, però amb pocs casos greus en termes relatius".





Sobre això, recorden que, segons dades de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), la meitat de les infeccions detectades actualment són asimptomàtiques i els indicadors d'hospitalització i mort estan en mínims històrics.





"Això es deu en part a la menor patogenicitat intrínseca d'òmicron respecte a variants prèvies, i també a la seva major facilitat per infectar persones amb immunitat prèvia (per infecció o per vacuna) i que, per tant, presenten un risc baix de malaltia greu", justifiquen.





En perspectiva, esgrimeixen que "la baixa freqüència de malaltia greu, juntament amb la saturació tant de l'Atenció Primària com de Salut Pública per casos lleus, s'ha de portar a replantejar com afrontar la pandèmia a partir d'aquest moment".





Igualment, afegeixen que no s'ha tornat a produir un col·lapse hospitalari com a la primera onada, encara que reconeixen que "continua sent cert que una proporció molt petita de casos greus en un context d'un nombre molt gran d'infeccions simultànies pot acabar causant un nombre important d'hospitalitzacions".





"Caldrà homogeneïtzar protocols d'ingrés tant convencional com a unitats de crítics, així com distingir si parlem d'ingressos per COVID-19 (quadres d'infecció greu), amb COVID-19 (descompensacions d'altres patologies), troballes casuals (per exemple a les proves d'ingrés per altres processos) o infeccions nosocomials”, aposten.





Per acabar, vaticinen que "l'escenari més probable és que el SARS-CoV-2 convisqui amb nosaltres durant molts anys". "No sabem si en el futur continuaran existint aquest tipus d'onades ni amb quina cadència (per exemple, la grip o el virus respiratori sincitial (VRS) es presenten en una única epidèmia anual) o si entrarà en una endèmia estacional amb una circulació més o menys constant durant els mesos freds (com fan molts altres virus respiratoris, entre ells els quatre coronavirus catarrals que afecten els humans.) Tampoc és descartable, encara que resulta poc probable, que acabi desapareixent com va passar amb el SARS-CoV-1, que va circular entre el 2002 i el 2004", conclouen.