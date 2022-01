Trasplanten amb èxit un cor de porc a un humà per primera vegada a la història

Porcs @unsplash





Per primera vegada a la història els metges van trasplantar un cor de porc a un pacient en un últim esforç per salvar-li la vida i el receptor de l'òrgan es troba bé tres dies després de la cirurgia, segons ha informat un hospital de Maryland (Estats Units) .





Si bé és massa aviat per saber si l'operació realment funcionarà, marca un pas clau en la història de la medicina, que fa dècades que intenta trobar òrgans d'animals aptes per ser trasplantats a éssers humans i que salvin vides.





Els metges del Centre Mèdic de la Universitat de Maryland diuen que el trasplantament va demostrar que un cor d'un animal modificat genèticament pot funcionar al cos humà sense un rebuig immediat.





El pacient, David Bennett, de 57 anys, sabia que no hi havia garantia que l'experiment funcionés, però s'estava morint, no era elegible per a un trasplantament de cor humà i no tenia cap altra opció, ha explicat el seu fill a The Associated Press.





" Era morir o fer aquest trasplantament. Vull viure. Sé que és una oportunitat a la foscor, però és la meva última opció ", va dir Bennett un dia abans de la cirurgia, segons un comunicat proporcionat per l'Escola de la Universitat de Medicina de Maryland .





Hi ha una gran escassetat d'òrgans humans donats per a trasplantaments, cosa que porta els científics a tractar de descobrir com fer servir òrgans animals al seu lloc. "Si això funciona, hi haurà un subministrament interminable d'aquests òrgans per als pacients malalts", va assegurar el Dr. Muhammad Mohiuddin, director científic del programa de trasplantament d'animals a humans de la universitat.





Però els intents anteriors d'aquests trasplantaments, o xenotrasplantaments, han fracassat, en gran part perquè els cossos dels pacients van rebutjar ràpidament l'òrgan animal. Baby Fae, un nadó moribund, va viure 21 dies amb un cor de babuí. Però en aquesta ocasió els cirurgians de Maryland van fer servir un cor d'un porc que s'havia sotmès a una edició de gens per eliminar un sucre a les seves cèl·lules que és responsable d'aquest rebuig d'òrgans. "Crec que es pot caracteritzar com una fita", va dir el Dr. David Klassen, director mèdic d'UNOS, sobre el trasplantament de Maryland.





Tot i així, Klassen va advertir que és només un primer pas temptatiu per explorar si aquesta vegada, el xenotrasplantament finalment podria funcionar. L'Administració de Drogues i Aliments, que supervisa els experiments de xenotrasplantament, va permetre la cirurgia sota el que s'anomena una autorització d'emergència d'ús compassiu, disponible quan un pacient amb una afecció potencialment mortal no té altres opcions.