Gairebé un de cada dos vehicles es va saltar la ITV el 2021, la xifra històrica més gran d'absentisme

El 40% dels vehicles que havien de passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) el 2021 no va assistir a les estacions d'inspecció, fet que suposa el major índex històric d'absentisme i duplica les pitjors dades anteriors, que rondaven el 20%, segons l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores de l'Administració a la ITV (AECA-ITV).





L'organització ha destacat que aquest percentatge d'absentisme representa "un risc alt" per als usuaris vials, ja que quatre de cada deu vehicles obligats a passar la ITV no han comprovat si compleixen els estàndards mínims de seguretat necessaris per circular.





Així, va afegir que l'elevada antiguitat mitjana del parc automobilístic espanyol i el mal estat dels vehicles són factors de risc per a la seguretat viària. En aquesta línia, ha recordat que un informe de la Direcció General de Trànsit (DGT) apunta que el 33% dels vehicles comercials i industrials de menys de 3.500 quilograms implicats en accidents de trànsit amb víctimes "no havien passat la ITV corresponent".





Des d'AECA-ITV van indicar que les comprovacions de les estacions d'ITV "juguen un paper fonamental" per reduir el nombre d'accidents de trànsit i per a la millora de la seguretat viària, "en garantir-ne el manteniment i el funcionament correcte".





El director gerent de l'organització, Guillermo Magaz, ha destacat que acudir a la ITV és un "exercici de responsabilitat social", ja que la tasca preventiva que fan "assegura que tots els vehicles que circulen per les vies públiques es troben en bon estat i compleixen tant amb la normativa de seguretat com amb les ambientals”.