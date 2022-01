Els treballadors d'autobusos d'Avanza estan farts del tracte de l'empresa als usuaris del Baix Llobregat

L86 una de les línies afectades pels incompliments d'Avanza /@EP







Des de dilluns les línies d'autobús E97, E80, E86 i E98 pateixen modificacions provisionals. Per això, des d'UGT reclamen que tornessin a circular en els trajectes i els horaris normals.







Des del passat dia 26 de desembre, la nova empresa que opera a les línies de transport públic al Baix Llobregat és la multinacional Avanza . Aquesta va ser elegida a través d'un concurs públic que, segons apunten des d'UGT de Catalunya, “ ha desconsiderat les condicions laborals de tota la plantilla que forma part de la flota i de les noves instal·lacions, situació que ha generat mals de cap no només a els treballadors sinó també els usuaris que han patit les ineficiències del servei, acumulant retards i incompliments d'horaris des de fa mesos".





Per aquesta raó, des de la UGT de Catalunya denuncien " la pressió" que reben "tant els conductors com la representació de tot el personal" que dóna "servei públic al carrer, durant els últims dies a causa dels intents d'agressions físiques i les agressions" verbals patides". Des del sindicat insisteixen: " Demanem comprensió per part dels usuaris , ja que els treballadors no tenim cap culpa de la situació del servei, malgrat ser la cara visible, som els primers interessats a revertir aquesta situació i fer que millori com més aviat millor possible".









ELS TREBALLADORS ESTAN AL LÍMIT AMB AVANÇA





Així, manifesten: No entenem com l'AMB no ha tingut en compte la realitat del servei que actualment es dóna en aquest territori els 365 dies de l'any, les 24 h al dia.





Necessitem solucions davant d'autobusos en condicions decadents que impedeixen poder fer un servei públic en condicions, sense mitjans per protegir-se de la COVID-19 (com flotes sense mampares i que s'han substituït per cortines de plàstic que no protegeixen) i també, necessitem poder obtenir un mitjà a través del qual ens puguem comunicar amb l'empresa en cas d'avaria o emergència”.





Per a UGT “és important també resoldre l'actual situació de les instal·lacions de les cotxeres on els treballadors no tenen un lloc per poder complir el seu horari de descans, menjador ni tan sols, aigua potable”.





Finalment, es dirigeixen als ajuntaments de la comarca: “ Demanem que tant ajuntaments, representants polítics, AMB i empresa, unifiquin esforços per normalitzar el servei i que no es vulnerin i garanteixin els drets dels treballadors ni dels usuaris”.