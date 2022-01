Els viatges a les xarxes de TMB van augmentar el 27,6% el 2021 fins a fregar els 425 milions

El metro i els autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) van tancar el 2021 amb 424,8 milions de viatges, un increment de prop de 92 milions respecte de l’any anterior, equivalents al 27,6%, segons les dades provisionals de tancament de l’exercici. Es va iniciar així el camí de la recuperació de la demanda perduda amb l’esclat de la crisi del coronavirus el març del 2020.





La presidenta de TMB, Laia Bonet /@EP







Les dues xarxes van experimentar un creixement percentual molt semblant. La de metro va superar els 278 milions de viatges, 60,3 milions més que el 2021 (el 27,7%), mentre que la d’autobusos en va guanyar 31,5 milions, fins als 146,6 (amb un augment del 27,4%).





Com mostra el gràfic, la recuperació de la demanda es va accentuar els mesos finals de l’any. Així, els mesos amb més afluència de passatge van ser el de novembre, amb més de 45,2 milions de validacions entre metro i autobusos, i el d’octubre, amb més de 44 milions. Són xifres que no s’assolien des de l’inici del 2020, quan als mesos de gener i febrer es van superar els 50 milions de viatges.





En canvi, deixant de banda l'agost per l'efecte vacances, els mesos de gener i febrer van ser els de menys volum de validacions del 2021, amb 26,2 i 28,2 milions. La recuperació de passatge va ser, doncs, progressiva al llarg de l'any, amb una tendència sostinguda a l'alça que s’ha vist frenada per l’inici de la sisena onada. Els mínims del període de crisi sanitària es van marcar l’abril i el maig de l’any anterior, amb 4,5 i 9,9 milions respectivament, coincidint amb els confinaments més severs i les restriccions generalitzades a la mobilitat.





L'anàlisi de la demanda per mesos mostra també que a l'estiu va tenir incidència el repunt de l'afluència de turistes i visitants a Barcelona i l'àrea metropolitana. Entre els mesos de juliol i agost van sumar-se 63 milions de validacions, un 34% més que en el mateix període del 2020.





La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha qualificat de “molt bones” aquestes xifres, tot esperant que la recuperació continuï aquest any perquè, segons ha recordat, “el transport públic és la primera resposta que en termes de mobilitat hem de donar com a ciutat”, “Ja que compta amb les mesures de seguretat adients per a la situació de pandèmia, és bo que els veïns i veïnes optin cada vegada més pel transport públic com la millor manera de moure’s dins Barcelona i l’àrea metropolitana”, ha ressaltat.