Demanen dos anys de presó per presumpte assetjament i insults racistes als veïns a Barcelona

La Fiscalia de Delictes d'Odi ha demanat condemnar un home a dos anys de presó per presumptament assetjar i insultar de manera racista els seus veïns de baix, llogaters d'un edifici de l'Ajuntament de Barcelona destinat a persones vulnerables per la seva edat o per tenir-ne una discapacitat.





L'escrit d'acusació explica que l'acusat ha provocat als seus veïns "una situació d'insuportable fustigació" durant almenys un any i mig, dedicant-se a fer sorolls molestos ia llançar a la terrassa lleixiu, salfumà, restes de menjar, excrements, vidres i trossos de porc per molestar-los per ser musulmans.





Des de l'abril del 2019 al pis de baix hi viu una família formada per un home marroquí de 77 anys, una dona malalta de càncer i la seva filla, amb una discapacitat, a qui l'acusat va arribar a "generar-los situacions de temor en exhibir-los objectes contundents" , i el fiscal recorda que la Guarda Urbana va anar diverses vegades a l'edifici per episodis d'assetjament.





L'home també va col·locar cartells a l'edifici titllant la família de 'maltractadors' i amb insults xenòfobs, i va increpar el seu veí dient-li: "Ets un moro de merda, vés-te'n al teu país tu i la teva família".





Altres vegades va increpar treballadores de l'Ajuntament que atenien la família, i en concret una la va anomenar "sudaca de merda i puta" quan ella li va recriminar que hagués llançat salfumant a la terrassa dels seus veïns.





A causa de "la freqüència i la intensitat de tots aquests fets", la família ha demanat a l'Ajuntament que els canviï de pis perquè la situació s'ha tornat insostenible pel dia a dia, en paraules del fiscal.





L'escrit de la Fiscalia demana condemnar-lo a dos anys de presó per tres delictes d'assetjament, imposar-li una ordre d'allunyament dels veïns durant tres anys i una indemnització de 2.000 euros per a cadascun.