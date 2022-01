L'OMS preveu que el 50% de la població europea es contagiarà d'Òmicron les próximes 6-8 setmanes

Mostra PCR @ep





L'Institut de Mètrica i Avaluació de la Salut (IHME, per les sigles en anglès) preveu que més del 50 per cent de la població europea estarà infectada per Òmicron en les properes 6-8 setmanes, segons ha avisat el director regional de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Kluge .





Segons Kluge, a la regió europea s'han notificat més de 7 milions de nous casos de Covid-19 la primera setmana del 2022, fet que suposa més del doble en un període de dues setmanes. El 10 de gener, 26 països informen que més de l'1 per cent de la seva població es contagia de COVID-19 cada setmana.





A més, 50 dels 53 països d'Europa i Àsia central ja han notificat casos d'Òmicron. "S'està convertint ràpidament en el virus dominant a Europa occidental i ara s'està estenent als Balcans" , ha advertit el director regional de l'OMS Europa.